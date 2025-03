DocuSign - ein Einstieg lohnt sich nur, wenn der Kurs dieses Niveau zurückerobert

Direkt zum Video auf YouTube

DocuSigns Zahlenvorlage verschreckte die Anleger erst, dann aber drehte die Aktie noch ins Plus. Denn DocuSign verbesserte sich beim Umsatz, Gewinn und Cashflow.

Im Video erklärt Martin, was ihm an den Zahlen gefällt und was noch mit dem Kurs passieren muss, damit die Aktie ein Kauf ist.