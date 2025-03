Der Gewinn bricht ein und die Mittelfristprognose wurde gekappt: Was muss passieren, dass Porsche die Wende schafft?

Porsche hat zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine falsche Strategie eingeschlagen und ist damit gescheitert. Das erste Mal vor über 40 Jahren mit der Ausweitung der Modelle außerhalb der klassischen 9er-Reihe. Repariert wurde dies durch einen Nichtfachmann im Autobau, was zu neuen Größenordnungen führte, bis zu dem überspannten Versuch, VW zu übernehmen.

Seitdem wurde Porsche erneut im Umfang der Modelle ausgebaut und verlor seinen typischen Charakter als Solitär unter den Sportwagen - vergleichbar mit Ferrari. Dies führte zum gleichen Verfall des Markteindruckes weltweit, weg vom Weltruf als Porsche, und zu den aktuellen Ergebnissen.

Das bedeutet jetzt: Zusammenschneiden des Programms, konzentriert auf den Weltmarktbegriff „Porsche“ mit deutlich höheren Margen analog zu Ferrari. Ob ein solcher Anlauf gelingt, ist eine Frage des Managements. Darin liegt das Comeback der Aktie.

Wird Tesla noch weiter fallen oder sehen wir bald eine Erholung?

Die Halbierung von Tesla ist inzwischen absolviert. Angesagt habe ich sie bereits vor gut einem Jahr. Das ist noch nicht alles. Überschlägig gerechnet liegt das Restrisiko noch bei gut 20 bis 25 Prozent und das Kursziel damit in der Größenordnung von locker 150 Dollar als nächster Schritt. Die kalkulatorische Begründung ist einfach. Technische Erholungen im Trade gehören dazu. Ob Musk dann noch der reichste Mann der Welt bleibt, ist offen.

Nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung: Ist Bayer für Privatanleger immer noch eine Option?

Bayer-Chef Bill Anderson mutet den Bayer-Aktionären eine Rosskur zu. Die Entscheidung für eine umfangreiche Kapitalerhöhung irritiert.

Der ziemlich wahrscheinliche Weg geht in Richtung einer Ausgliederung des ganzen Komplexes Glyphosat in eine amerikanische Gesellschaft mit Börsennotiz in New York.

Damit erreicht Bayer eine Abkoppelung der Rechtsrisiken. Nach deutschem Aktiengesetz ist dies etwas umstritten in seiner technischen Durchführung, aber offenbar in Leverkusen gut gedacht.

Dem ersten Schock folgt jetzt eine neue Tendenz anziehender Notierungen in kleinen Schritten für Bayer, erkennbar an relativ hohen Tagesumsätzen. Ein Investment für Weitsichtige!