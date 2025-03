Großaktionär Fraser sichert sich Zugriff auf weitere Boss-Aktien

Düsseldorf (Reuters) - Der britische Sport- und Modehändler Frasers hat sich Zugriff auf Rechte zum Erwerb von weiteren Anteilen am Modekonzern Hugo Boss gesichert.

Frasers verfüge über Finanzinstrumente für Boss-Aktien in einer Höhe von rund 20,60 Prozent, erklärte Boss am Montag in einer Pflichtmitteilung. Die Briten halten bereits rund 19 Prozent der Aktien und kommen damit nun auf insgesamt 39,84 Prozent der Anteile am Metzinger Modekonzern. Zuletzt waren es noch 29,90 Prozent. An der Börse kletterte die Boss-Aktie zu Wochenbeginn um rund zwei Prozent nach oben.

Frasers hatte seinen Anteil an Boss in der Vergangenheit immer wieder aufgestockt. Die Briten sind nach Daten der IR-Seiten von Boss im Internet bereits größter Einzelaktionär. Zweitgrößter Anteilseigner ist die italienische Unternehmerfamilie Marzotto, die Boss zufolge über zwei Gesellschaften rund 15 Prozent der Anteile kontrolliert. Frasers hatte beim Kartellamt bereits im vergangenen Jahr Pläne zum Erwerb von Boss-Aktien zur Prüfung vorgelegt. Die Behörde hatte diese im September 2024 genehmigt.