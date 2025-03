EQS-News: TeamViewer veröffentlicht Geschäftsbericht 2024

EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

TeamViewer veröffentlicht Geschäftsbericht 2024



Göppingen, 20. März 2025 – TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat heute seinen Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht.

In diesem Zusammenhang gab TeamViewer die Ernennung von Jeff Kinder zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bekannt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Jörg Rockenhäuser an, der sein Mandat nach einem erfolgreichen Jahrzehnt im Aufsichtsrat von TeamViewer im Dezember 2024 niedergelegt hat.

Jeff Kinder verfügt über umfangreiche Branchenexpertise, die er in leitenden Positionen in globalen B2B- und B2C-Unternehmen erworben hat. In seiner derzeitigen Rolle als Executive Vice President of Design and Manufacturing beim multinationalen US-Software-Unternehmen Autodesk leitet er eine Abteilung mit 1.500 Mitarbeitenden und ist für die globale Produktstrategie verantwortlich. Zuvor trieb er als Chief Digital Officer bei Autodesk die Transformation von Geschäftsmodellen und Go-to-Market-Strategien maßgeblich voran. Vor seiner Zeit bei Autodesk bekleidete er Managementpositionen in Unternehmen wie OpenTable, JP Morgan Chase und Yahoo!. Jeff Kinder hatte bereits Aufsichtsratsmandate bei Switchfly, Carlson Wagonlit Travel und Yahoo7. Seine Ernennung wurde dem Gericht auf Empfehlung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses von TeamViewer vorgeschlagen und soll den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung 2025 zur Bestätigung vorgelegt werden.

Ralf W. Dieter, Aufsichtsratsvorsitzender von TeamViewer, sagt: „Jeff Kinders umfassende Expertise in der strategischen Entwicklung und Ausgestaltung von Software-Produkten mit konkretem Kundennutzen und seine langjährige Erfahrung in Leitungspositionen bei führenden Technologieunternehmen machen ihn zur idealen Besetzung für TeamViewers Aufsichtsrat. Wir freuen uns auf seine Branchenkenntnisse und seinen Beitrag zur Weiterentwicklung von TeamViewers bereits heute führendem Produktportfolio.“

Jeff Kinder sagt: „TeamViewer ist ein sehr attraktives, marktführendes Unternehmen mit einer großen, weltweiten Kundenbasis, das sein Portfolio mit innovativen neuen Lösungen und wegweisenden strategischen Schritten – wie der kürzlichen Übernahme von 1E – proaktiv erweitert. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in den Bereichen Produktstrategie, User Experience, Cloud-basierte Workflows und Kundenorientierung in den Aufsichtsrat von TeamViewer einzubringen.“

Ralf W. Dieter fügt hinzu: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Dr. Jörg Rockenhäuser für sein langjähriges Engagement bei TeamViewer und seinen nachhaltigen Einfluss auf den anhaltenden Erfolg des Unternehmens danken. Mit seinem zukunftsorientierten Denken und seiner kontinuierlichen strategischen Unterstützung war er eine treibende Kraft hinter TeamViewers erfolgreicher globaler Entwicklung und strategischer Transformation.“

Dr. Jörg Rockenhäuser ergänzt: „Es war mir eine große Ehre, TeamViewer in den vergangenen zehn Jahren auf dem spannenden Weg hin zu einem weltweit führenden Technologieunternehmen zu begleiten. Mein besonderer Dank gilt dem langjährigen Vorsitzenden Abe Peled, dem aktuellen Vorsitzenden Ralf W. Dieter, CEO Oliver Steil und dem gesamten Team für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass TeamViewer bestens aufgestellt ist, um seine Erfolgsgeschichte auch in den kommenden Jahren fortzusetzen."

Verlängerung der Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Im Rahmen des Geschäftsberichts gab TeamViewer zudem die Verlängerung der Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team um weitere fünf Jahre bis zum Jahr 2030 bekannt. Mit Blick auf die Erfolge der bisherigen fünf gemeinsamen Saisons betonten Vorstand und Aufsichtsrat den außerordentlichen Wert, den die Partnerschaft für das Geschäft von TeamViewer hat. Neben der Steigerung des Markenwerts durch die Platzierung des Logos auf den Fahrzeugen und der Teamkleidung bietet sie einen herausragenden Rahmen für Kunden- und Partnerveranstaltungen im Umfeld der Rennen. Zusätzlich ermöglicht die Partnerschaft TeamViewer zu zeigen, wie der Einsatz seiner Technologie beim F1-Team zu mehr Leistung und Effizienz beiträgt. Diese wertvollen Einblicke und der zugehörige Content unterstützen beim Aufbau einer Vertriebs-Pipeline insbesondere im Enterprise-Bereich.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: „Das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team wird vom Streben nach Innovation angetrieben – genauso wie wir. Durch die Partnerschaft können unsere Kunden erfahren, wie TeamViewer-Technologie im Umfeld der Formel 1 eingesetzt wird, sei es in der Fabrik, im Büro oder direkt an der Strecke. Beim Rennen um den Sieg vertraut das Team auf unsere Technologie. Das zeigt: TeamViewer ist zuverlässig, sicher und innovativ – diese Eigenschaften sind letztendlich auch für Unternehmen von größter Bedeutung.“

Der Geschäftsbericht 2024 kann hier heruntergeladen werden: https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse

Über TeamViewer

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten aller Art anbietet - von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es rund 640.000 Abonnenten und ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Mitglied im MDAX. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Kontakt

Medien

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com



Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com

