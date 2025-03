Ergo steigt mit Milliarden-Zukauf in den US-Markt ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der zweitgrößte deutsche Versicherungskonzern Ergo will mit der Übernahme des Start-ups Next Insurance groß in den US-Markt einsteigen.

Die Düsseldorfer Münchner-Rück-Tochter erwirbt von den übrigen Anteilseignern die 71 Prozent der Anteile an dem 2016 gegründeten Versicherungsunternehmen aus Palo Alto, die Ergo noch nicht gehören. Next werde bei der Transaktion mit 2,6 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) bewertet, hieß es in der Mitteilung. Vorstandschef Markus Rieß sprach vom "Beginn eines neuen Kapitels für Ergo". Next gehört bisher mehr als zehn Start-up-Investoren aus der Versicherungs- und Technologiebranche, darunter Ergo, Allianz X und dem Alphabet-Wachstumsfonds Capital G.

"Die zukunftsweisende Technologie von Next Insurance wird in Kombination mit der technischen Exzellenz von Ergo nachhaltig zum profitablen Wachstum unserer Gruppe beitragen", sagte Rieß, der auch im Vorstand der Münchener Rück sitzt. Der Versicherer aus Kalifornien ist auf Sachversicherungen für kleine und mittelständische Firmen spezialisiert, die als unterversichert gelten. Dazu gehören Unfallversicherungen für Mitarbeiter oder Betriebs-Haftpflicht-Policen. Dieser Markt sei am besten mit Hilfe von Technologie zu erschließen, erklärte Ergo.

Der Düsseldorfer Versicherer verbindet mit der Übernahme große Hoffnungen: Mittelfristig soll Next einen mittleren dreistelligen Millionen-Dollar-Nettogewinn im Jahr liefern. 2024 kam Ergo insgesamt auf rund 800 Millionen Euro Gewinn. Zurzeit schreibt Next noch rote Zahlen, bei einem Umsatz von rund 548 Millionen Dollar. Die Gewinnschwelle werde aber wohl in Kürze erreicht, sagte ein Ergo-Sprecher. "Langfristig wird weiteres signifikantes Ertragspotenzial erwartet", hieß es in der Mitteilung.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)