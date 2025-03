Freenet will Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet will eigene Aktien im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen. Diese sollten dann unter Herabsetzung des Grundkapitals

eingezogen werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Büdelsdorf mit. Die konkreten Einzelheiten - etwa in welchem Zeitraum und die maximal zu erwerbende Anzahl an Papieren - sollen zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Die Aktien verringerten ihr Minus auf die Nachrichten hin leicht./ngu/mis