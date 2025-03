Palantir Technologies (Weekly) - Pullback plus Momentumstrategie 2.0

Das Konzept der Relativen Stärke (Levy) gehört zu unseren absoluten Lieblingswerkzeugen. Gerne kombinieren wir ein hohes, langfristiges Momentum (RSL 27 Wochen) mit einem zurückgekommenen RS-Koeffizienten über die letzten 4 Wochen. Letzteres sorgt regelmäßig für Engagements in trendstarke Titel, nachdem diese eine Korrektur durchlaufen haben. In diese Kategorie fällt derzeit zweifelsohne die Palantir-Aktie. Seit dem bisherigen Allzeithoch bei 125,41 USD befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Bei rund 80 USD markieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte den Auftakt zu einer Kernhaltezone, welche sich über die 38,2%-Fibonacci-Korrektur (79,73 USD) bis zur Parallelen zum Aufwärtstrend seit Anfang 2023 (akt. bei 77,35 USD) erstreckt. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereiches wird zusätzlich durch die markanten Lunten der letzten Wochenkerzen untermauert. Per Saldo hat also zuletzt ein lehrbuchmäßiger Pullback an die alten Ausbruchsmarken stattgefunden. Deshalb definieren wir einen Anstieg über die Marke von 90 USD als Signalgeber für eine Wiederaufnahme des Basisaufwärtstrends. Unter Risikogesichtspunkten bietet sich dagegen die o. g. Parallele zum Aufwärtstrend seit 2023 als strategische Absicherung an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

