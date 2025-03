RTL trennt sich von Zeitschriften 'Brigitte', 'Gala' und 'Eltern'

KÖLN/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Zeitschriften "Brigitte", "Gala" und "Eltern" wechseln die Eigentümer. RTL Deutschland verkauft die drei Titel an die Funke Mediengruppe. Das teilten RTL und Funke mit. Die Beschäftigten werden demnach übernommen. Alle drei Magazine stammen aus dem Erbe des Zeitschriftenhauses Gruner + Jahr (G+J), das RTL vor Jahren innerhalb des Bertelsmann-Konzerns übernommen hat.

Seit der Übernahme wurden mehrere Zeitschriften abgestoßen, weitere Titel in der Firmengruppe anderweitig eingegliedert. RTL setzt den Fokus seiner Geschäfte auf den Ausbau seines Streamingportals RTL+ und seines digitalen Paywallangebots stern+. Der jetzt angekündigte Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt einer Freigabe der zuständigen Kartellbehörden. Zum Preis gab es keine Angaben.

G+J-Geschäftsführer verlassen RTL-Konzern

Wie ebenfalls mitgeteilt wurde, verlassen die G+J-Geschäftsführer Bernd Hellermann und Carina Laudage den RTL-Konzern "in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Unternehmen". Zu den Teams der verkauften Titel hieß es: "Die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marken werden mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen von der Funke Mediengruppe übernommen."

Gruner & Jahr hatte "Gala" im Jahr 1994 auf den Markt gebracht, "Eltern" 1966, "Brigitte" 1954. "Die Titel stehen für hochwertige journalistische Inhalte und hohe Markenbekanntheit im deutschen Medienmarkt", fasste RTL zusammen und begründete den Schritt damit, dass nun die drei Titel bei Funke "bestmöglich weiterentwickelt werden können. Zugleich bleibt die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze ein zentrales Ziel der Transaktion."

DJV fordert langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze

Die weiteren journalistischen Marken aus dem Gruner + Jahr-Portfolio werden ins Kerngeschäft von RTL Deutschland eingebunden: So werden die Kinder-Marken "Geolino" und "Geolino mini" sowie das Kunstmagazin "Art" künftig bei stern+ gebündelt. Die Marken "Schöner Wohnen", "Couch" und "Häuser" werden ab sofort im Bereich RTL Consumer Products geführt, um den Möbel- und Einrichtungsbereich weiter auszubauen.

Funke ergänzte: "Gut zehn Jahre nach der Übernahme eines Großteils des Print-Portfolios von Axel Springer handeln wir mit der Übernahme dieser drei großartigen Marken erneut entsprechend unserer tiefen Überzeugung, dass unabhängiger Journalismus eine Zukunft hat."

Der Deutsche Journalisten-Verband zeigte sich überrascht: ""Brigitte" und "Gala" sind traditionsreiche Zeitschriften und stehen in ihrem Bereich für guten Journalismus. Es kommt jetzt darauf an, dass die Titel und Arbeitsplätze auch nach dem Wechsel zur Funke Medien Gruppe am Standort Hamburg langfristig erhalten bleiben", forderte DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster. Der Schritt sei bedauerlich. "G+J gehörte zu den größten Verlagshäusern Europas."/bok/DP/nas