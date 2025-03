Welche europäischen Aktien sind interessant? – Allianz, Münchener Rück und Prudential im Check

Gemäß unseres Ansatzes „Wohin fließt das Geld“ haben wir europäische Aktien nach interessanten Trading-Möglichkeiten untersucht und sind im Versicherungssektor fündig geworden.

Europäische Outperformance hält an

Die erste Frage, die sich dem Anleger stellt, ist, wohin im Augenblick das Geld fließt. Und die Antwort lässt sich dank der Absoluten Performance-Matrix schnell finden, nämlich nach Europa. Seit geraumer Zeit können die europäischen Börsen mit einer Outperformance überzeugen und sind daher in der Matrix im zweiten Quadranten und somit im Aufwärtstrend zu finden. Der MSCI Europe weist sowohl auf Sicht der letzten vier Wochen als auch der vergangenen drei Monate eine positive Kursentwicklung auf. Dagegen sucht der Marktteilnehmer die US-Märkte in diesem Sektor vergebens. S&P & Co. drängen sich zurzeit nicht unbedingt für ein Engagement auf. Ohne großartige Überraschung befindet sich der MSCI USA im vierten Quadranten (Abwärtstrend).