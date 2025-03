Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit neuem Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach der jüngsten Verlustserie am Dienstag erneut einen Stabilisierungsversuch unternommen. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 22.908,66 Punkte. Damit hielt er sich weiter über der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen sank um 0,05 Prozent auf 28.740,00 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent bergauf.

Am Montag hatte der Dax seine Gewinne nicht halten können und knapp im Minus geschlossen. Es war der vierte Verlusttag in Folge nach seinem Rekordhoch bei 23.476 Punkten. Zu diesem fehlen ihm aktuell 2,4 Prozent.

Die zuletzt starke Kurserholung in New York gab Dax & Co kaum Impulse. Allerdings hinken die US-Börsen den europäischen Märkten seit Jahresbeginn auch weit hinterher und haben entsprechend Nachholbedarf. Zudem kamen von den asiatischen Handelsplätzen durchwachsene Signale.

Der Dax sei weiter in einer Konsolidierungsphase unterhalb seines Rekordhochs, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Positiv werten die Experten unter anderem, dass die 21-Tage-Linie bisher hält. Insgesamt sehe das charttechnische Bild aber uneinheitlich aus. An das in Kürze anstehende deutsche Ifo-Geschäftsklima haben sie positive Erwartungen. Denn das inzwischen beschlossene deutsche Finanzpaket habe sich schon entsprechend auf andere Stimmungsindikatoren wie die Sentix- und ZEW-Umfragen ausgewirkt./gl/stk