Devisen: Euro vor Ifo-Index unter 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zuletzt unter 1,08 US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte im frühen Handel zu 1,0791 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0824 (Freitag: 1,0827) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9238 (0,9236) Euro.

Nachdem am Montag Zahlen zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone veröffentlicht wurden, richtet sich der Fokus nun am Vormittag mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland auf ein weiteres wichtiges Stimmungsbarometer. Dieses dürfte ähnlich wie schon die Stimmung der Finanzanalysten hierzulande deutlich gestiegen sein, schrieben die Experten der Dekabank. Grund sei das nunmehr beschlossene große Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur in Deutschland.

Am Nachmittag dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf das US-Verbrauchervertrauen, das vom Marktforschungsinstitut Conference Board ermittelt wird. In den USA sei die Stimmung durch die Verunsicherung beim Zoll-Thema umgeschlagen und dürfte die Laune der Konsumenten nochmal kräftig nach unten gezogen haben, fuhren die Dekabank-Experten fort./la/mis