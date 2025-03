IRW-News: Anixa Biosciences Inc.: Anixa Biosciences unterzeichnet Absichtserklärung mit VERDI Solutions zur Entwicklung von personalisierten und handelsüblichen Krebsimpfstoffen mithilfe von künstlicher Intelligenz

IRW-PRESS: Anixa Biosciences Inc.: Anixa Biosciences unterzeichnet Absichtserklärung mit VERDI Solutions zur Entwicklung von personalisierten und handelsüblichen Krebsimpfstoffen mithilfe von künstlicher Intelligenz

Die Sicherheit und Wirksamkeit der personalisierten Impfstoffe von VERDI bei Krebspatienten wurde bereits nachgewiesen

SAN JOSE, Kalifornien, 25. März 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Absichtserklärung mit VERDI Solutions GmbH zur Entwicklung von personalisierten und handelsüblichen Peptidimpfstoffen für Krebspatienten abgeschlossen hat.

VERDI Solutions hat seinen Hauptsitz in Wien (Österreich) und leistet Pionierarbeit bei der personalisierten Krebsbehandlung durch die Integration künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlichen Cloud Computings, um die Entwicklung und Implementierung personalisierter Krebsimpfstoffe zu beschleunigen. Durch die Kombination von computergestütztem Impfstoffdesign mit der Erhebung realer Daten und klinischen Studien macht VERDI personalisierte Krebsimpfstoffe für mehr Patienten weltweit zugänglich. Im Zentrum der Innovationen von VERDI steht seine Cloud Computing-Plattform, die die schnelle Entwicklung von personalisierten Peptidimpfstoffen ermöglicht, die auf einzelne Krebspatienten zugeschnitten sind. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen handelsübliche Krebsimpfstoffe, die mit begleitenden Diagnostiklösungen kombiniert werden, die jene Patienten identifizieren sollen, die wahrscheinlich auf den Impfstoff ansprechen, um so die Behandlungsergebnisse zu optimieren.

In einigen europäischen Ländern können Onkologen personalisierte Krebsimpfstoffe im Rahmen eines individuellen Heilversuchs verabreichen, welcher es Ärzten ermöglicht, Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, für die es keine zufriedenstellenden Behandlungsmöglichkeiten gibt, eine individualisierte Behandlung zu verschreiben. Im Gegensatz zu klinischen Studien, für die nur eine begrenzte Anzahl von Patienten in Frage kommt, bietet der Heilversuch eine innovative Behandlungsoption für jeden Krebspatienten und kann wertvolle Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Sicherheit personalisierter Impfstoffe in der Praxis liefern. Darüber hinaus stehen Heilversuche im Einklang mit der zunehmenden Anerkennung von Beweismaterial aus der realen Welt (Real-World Evidence/RWE) durch Zulassungsbehörden rund um den Globus als kritischen Bestandteil der Arzneimittelentwicklung. VERDI beschreitet mit seinem datengesteuerten Ansatz zur Beschleunigung der aufsichtsrechtlichen Validierung und Kommerzialisierung von personalisierten Krebsimpfstoffen neue Wege.

VERDI gelang es, auf Grundlage von Sequenzdaten der Primärtumore personalisierte Impfstoffe für drei Patienten mit Knochenmetastasen zu entwickeln, die von den jeweiligen Onkologen im Rahmen des Heilversuchs verabreicht wurden. Diesen Patienten wurden klinische Vorteile zuteil, unter anderem konnte eine deutliche Linderung der durch die Knochenmetastasen verursachten Schmerzen und eine Verbesserung der Lebensqualität verzeichnet werden. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial der Plattform von VERDI für den Ausbau der personalisierten Krebsbehandlung, müssen aber noch weiter klinisch validiert werden.

Im Rahmen der Absichtserklärung hat VERDI Anixa ein sechsmonatiges Exklusivrecht eingeräumt, eine Transaktion im Hinblick auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung der Krebsimpfstoffe von VERDI auszuhandeln. Während VERDI die Entwicklung personalisierter Impfstoffe für individuelle Behandlungsversuche in Europa fortsetzt, planen VERDI und Anixa die Aufnahme von klinischen Studien in den Vereinigten Staaten.

Wir nutzen modernes Cloud Computing, um aus den Sequenzdaten jedes Patienten eine Reihe personalisierter VERDI-Impfstoffe zu entwickeln. Mit unserem eigens entwickelten Algorithmus wird die Wirksamkeit der Impfstoffe zur Erkennung und Beseitigung von Tumorzellen bei jedem einzelnen Patienten prognostiziert. Bei unserem einzigartigen Ansatz werden die komplexen Mechanismen tumorspezifischer Immunantworten auf individueller Ebene modelliert, was so eine schnellere und effektivere Entwicklung personalisierter Impfstoffe unter Einsatz der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Vergleich zu bestehenden Krebsimpfstoffen auf Basis von Neoantigenen ermöglicht. Die Ergebnisse, die bei den ersten drei Patienten erzielt werden konnten, sind sehr ermutigend, und wir sind bestrebt, einen breiteren klinischen Nutzen bei weiteren Patienten zu demonstrieren, so Dr. Julianna Lisziewicz, Gründerin und CEO von VERDI.

Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa, erklärt: Wir freuen uns sehr, mit VERDI Solutions an dieser spannenden Technologie zu arbeiten, deren Nutzen für schwerkranke Patienten bereits nachgewiesen werden konnte. Die Absichtserklärung mit VERDI gibt uns die Option, an der weiteren Entwicklung der Technologie von VERDI teilzuhaben, und wahrt zugleich die Möglichkeit, die Beziehung so zu strukturieren, dass sie für beide Seiten vorteilhaft ist. Eine Partnerschaft mit VERDI steht überdies im Einklang mit unserer Strategie, ein kapitaleffizientes Geschäftsmodell für die personalisierte Krebsbehandlung umzusetzen.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (retired proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A - Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

