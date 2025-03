Jenoptik zahlt für Rekordjahr 2024 höhere Dividende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Technologiekonzern Jenoptik lässt seine Aktionäre am Rekordjahr 2024 mit einer höheren Dividende teilhaben.

Die Aktionäre sollen für 2024 eine Ausschüttung von 0,38 Euro je Aktie erhalten, nach 0,35 Euro im Jahr davor, wie Jenoptik am Dienstag mitteilte. Einen entsprechenden Vorschlag wollen Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung unterbreiten. Damit erhöhte sich die Ausschüttungssumme um 8,6 Prozent auf 21,8 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr steigerte Jenoptik den Umsatz um fünf Prozent auf einen Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) um sechs Prozent auf 222 Millionen Euro. Der Nachsteuergewinn legte um 28,3 Prozent auf 94,2 Millionen Euro zu.

Für 2025 rechnet der Vorstand nach einem verhaltenen Start mit einem Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere bei der Ausrüstung für die Halbleiterindustrie. Der Umsatz dürfte 2025 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen, plus/minus fünf Prozent. Die Ebitda-Marge werde zwischen 18 und 21 Prozent erwartet, nach 19,9 Prozent 2024. Nach der Fertigstellung der neuen Reinraumfabrik in Dresden sollten die Investitionen in diesem Jahr deutlich unter dem Vorjahresniveau von 114,6 Millionen Euro liegen.

