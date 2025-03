Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute habt ihr euch die Aktie von Kontron gewünscht.

Kontron ist seit seiner strategischen Neuausrichtung im Jahr 2022 inzwischen vollumfänglich spezialisiert auf das Internet der Dinge (IoT). Also auf die Vernetzung von intelligenten Maschinen und Geräten.

Durch eine starke Nachfrage nach neuen Produkten im Bereich der Bahntechnologie (digitale Kommunikation zwischen Zügen) und einem weiteren Schwerpunkt in der Steuerung militärischer Geräte könnte Kontron hervorragend positioniert sein, um von den steigenden Ausgaben aufgrund der Infrastrukturpakets in Deutschland und der Aufrüstung der Nato-Staaten zu profitieren. Immerhin wird mehr als ein Viertel des Umsatzes in Deutschland erzielt.

Aber auch charttechnisch befindet der Kurs sich nach dem jüngsten Rücksetzer an einem guten Bereich für mögliche Einstiege. Mehr dazu in diesem Video.