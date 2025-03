DAX-FLASH: US-Handelskonflikte lasten weiter auf der Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mitte März nach dem Rekord eingeleitete Schwächephase des Dax dürfte in der neuen Woche zunächst weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,7 Prozent tiefer auf 22.299 Punkte. Nach dem 21-Tage-Durchschnitt gerät zum Ausklang des ersten Quartals auch noch die 50-Tage-Linie in Gefahr. Im März ist die Bilanz des Dax bisher negativ, 2025 steht aber den bisherigen drei Jahresmonaten hat der Leitindex aber noch fast 13 Prozent zugelegt.

Die von den USA angezettelten Zollstreitigkeiten nebst ihrer befürchteten Konjunktur- und Inflationsauswirkungen bleiben der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Nachdem sich am Freitag an den US-Börsen weiter Stagflationsangst breit gemacht hatte, gab es in den vergangenen Stunden auch einen Einbruch an den asiatischen Börsen. Die NordLB verwies auf Befürchtungen, dass die von US-Präsident Donald Trump geplanten reziproken Zölle im Wesentlichen alle Länder betreffen würden.

Am Mittwoch will Trump das großangelegte Zollpaket verkünden. Er nennt den Tag den "Tag der Befreiung". Die in der Vorwoche angekündigten Auto-Zölle könnten also nur ein Vorgeschmack sein auf weitere Sonderabgaben, mit denen sich die Anleger in den kommenden Tagen am Frankfurter Aktienmarkt beschäftigen müssen./tih/mis