Agentur: Mercedes könnte wegen Zöllen US-Einstiegsmodelle streichen

Frankfurt (Reuters) - Der Autokonzern Mercedes-Benz könnte einem Medienbericht zufolge wegen der angedrohten US-Zölle seine Einstiegsmodelle in den USA vom Markt nehmen.

Mercedes ziehe das in Betracht, weil der Verkauf der preisgünstigsten Modelle in den USA durch die erwarteten Zusatzzölle nicht mehr wirtschaftlich wäre, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag. Bei etwas höher angesiedelten Modellen wie dem GLA könnte Mercedes die Verkäufe drosseln. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Ein Firmensprecher sagte dem Bericht zufolge lediglich, Mercedes wolle in den USA möglichst viel Absatz erzielen.

