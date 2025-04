EQS-News: LION E-Mobility AG startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr 2025 – Schwieriges Marktumfeld belastet 2024

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

LION E-Mobility AG startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr 2025 – Schwieriges Marktumfeld belastet 2024

Zug, 2. April 2025 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat auf Basis vorläufiger Zahlen das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von 16,9 Mio. EUR und einem EBITDA von -4,2 Mio. Euro abgeschlossen. Die Geschäftsentwicklung war von äußerst herausfordernden Rahmenbedingungen im Batteriemarkt geprägt. Dennoch erzielte LION im vierten Quartal 2024 ein positives EBITDA von 1,8 Mio. EUR. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der erfolgreiche Verkauf der Anteile am Joint Venture TÜV Süd Battery Testing GmbH.

Finanzkennzahlen im Überblick (Geschäftsjahr 2024 vs. Geschäftsjahr 2023):

Umsatz: 16,9 Mio. EUR (2023: 56,1 Mio. EUR)

EBITDA: -4,2 Mio. EUR (2023: 0,0 Mio. EUR)

Eigenkapitalquote: konstant bei 19,5 %

Die LION E-Mobility AG und ihre Konzerngesellschaften haben das Jahr 2024 erfolgreich zur Restrukturierung ihres Geschäfts genutzt. Die Bilanzsumme reduzierte sich deutlich von 69,3 Mio. EUR auf 30,6 Mio. EUR, aufgrund des gezielten Abbaus von Vorräten und der Rückführung von Verbindlichkeiten. Damit startet das Unternehmen mit einer soliden Bilanzstruktur in das neue Geschäftsjahr. Darüber hinaus wurden Lieferbeziehungen neu verhandelt und an die aktuelle Marktsituation angepasst, was ab dem Jahr 2025 zu erheblichen Wettbewerbsvorteilen führen wird.

Deutliche operative Erholung in Q1 2025

Nach internen vorläufigen Kalkulationen konnte im ersten Quartal 2025 eine deutliche operative Verbesserung erzielt werden: Der Umsatz lag demnach bei rund 6,4 Mio. EUR, verglichen mit 1,2 Mio. EUR im Q1 2024. Basierend auf aktuellen Schätzungen war das EBITDA deutlich positiv (Q1 2024: -2,6 Mio. EUR).

2025: Strategisches Wachstum im Fokus

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Jahresauftakts und angesichts der laufenden Kundenprojekte erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 derzeit einen Umsatz von 28 bis 35 Mio. EUR sowie ein positives EBITDA.

Ein zentraler Treiber des zukünftigen Geschäfts von LION ist die Immersionstechnologie, insbesondere im Zusammenhang mit den hohen Schnellladefähigkeiten, die derzeit als Hauptinnovationstreiber im Bereich der E-Mobilität gelten. Ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2024 war die erfolgreiche Erprobung der 400-Volt LION LIGHT Batterie durch einen Premium-OEM, gefolgt von einer Einladung zur Teilnahme an der finalen Phase der Vorserienentwicklung. Darüber hinaus verfolgt LION weitere Immersionsprojekte mit anderen OEMs, da die Technologie großes Potenzial zeigt und sowohl die Anforderungen an das Schnellladen als auch an die Leistungssteigerung adressiert.

Angesichts der besonders schnellen Marktentwicklung bereitet sich LION bereits auf die Serienentwicklung vor. Ein wichtiger Schritt dabei ist die im März 2025 angekündigte Partnerschaft mit der Hofer Powertrain Group.



Neben dem Bereich der Immersionstechnologie wurden das Jahr 2024 und das erste Quartal 2025 auch genutzt, um das Produktportfolio sowie die Zelltechnologieplattform gezielt weiterzuentwickeln und auszubauen – insbesondere im Bereich NMC+, konzipiert für Hochleistungsanwendungen der nächsten Generation.

Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: „2024 war für uns ein Jahr der Transformation und Weichenstellung. Mit einer soliden Bilanz und vielversprechenden Projekten und Anfragen starten wir voller Zuversicht ins neue Jahr. Mittelfristig sehen wir aufgrund der hervorragenden Testergebnisse großes Potenzial für unsere Batteriepacks mit innovativer Immersionskühltechnologie.“

Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Haftungsausschluss:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

