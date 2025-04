VAT Group AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Die VAT veröffentlicht ihren Nachhaltigkeitsbericht 2024



04.04.2025 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung

Haag, Schweiz, 4. April 2025

VAT hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht, der einen Überblick über unsere Fortschritte und unser Engagement für Nachhaltigkeit gibt. Der Bericht ist auf unserer Webseiteverfügbar. Der Bericht erläutert, wie wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern, die Ressourceneffizienz verbessern und unseren Mitarbeitenden einen sicheren und inklusiven Arbeitsplatz ermöglichen.

Einige Highlights aus dem diesjährigen Bericht:

Wir haben unsere Treibhausgasemissionen der Scopes 1 und 2 im Vergleich zu 2023 um weitere 66% gesenkt.

28% der Neueinstellungen im Jahr 2024 waren Frauen, womit wir unser Ziel von 24% bis 2027 übertroffen haben.

Wir haben auf Stufe Verwaltungsrat einen Nachhaltigkeitsausschuss etabliert.

Wir haben unsere Nachhaltigkeitsstrategie durch langfristige Ziele gestärkt.

Nachhaltigkeit hat für die VAT weiterhin Priorität und wir richten unsere Geschäftspraktiken an langfristigen ökologischen und sozialen Zielen aus. Der Bericht spiegelt unsere laufenden Initiativen wider, von der Reduzierung der Treibhausgasemissionen über die Schaffung eines inklusiven Arbeitsplatzes bis hin zu einem strikten Governance-Programm.

Transparenz, Rechenschaftspflicht und das Schaffen von langfristigem Wert für alle Anspruchsgruppen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 steht in englischer Sprache auf unserer Webseite zum Download bereit.

Weitere Informationen zu unseren laufenden Nachhaltigkeitsinitiativen finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail (sustainability@vatgroup.com).

Michel R. Gerber Dominik Schwyter Camille Duperier

Head of Sustainability and Sustainability Manager Sustainability Analyst

Investor Relations

+41 81 553 70 13 +41 81 553 70 75 +41 81 553 76 98

Finanzkalender

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 942 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3’200 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie zum Beispiel zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

Ende der Medienmitteilungen



2111660 04.04.2025 CET/CEST