EQS-Adhoc: CEOTRONICS AG: Umsatzprognose deutlich erhöht – um ca. € 5 Mio. auf ca. € 55 Mio.

Die CEOTRONICS AG erhöht ihre Konzern-Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 (zum 31. Mai) um ca. 10% (= ca. € 5 Mio.) auf nunmehr ca. 55 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (2023/2024) würde sich daraus eine Umsatzsteigerung von ca. 86% ergeben.



Der Umsatzanteil der CEOTRONICS Inc. (USA) ist sehr gering (z. B. im Geschäftsjahr 2023/24 nur ca. T€ 343). Das Einkaufsvolumen der CEOTRONICS Inc. bei der CEOTRONICS AG ist logischerweise deutlich geringer – demzufolge ist auch die Berechnungsrundlage für den Zolltarif relativ klein.



„Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass sich die erwarteten Ergebniszahlen des Geschäftsjahres 2024/2025 ebenfalls verbessern werden – das zum Ziel gesetzte Konzern-Ergebnis nach Steuern in Höhe von ca. 4 Mio. € nicht unerheblich übertroffen wird – wir rechnen mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von mind. 220%.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

