Devisen: Eurokurs steigt wieder über 1,10 Dollar - US-Zölle gestartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im frühen Handel nach dem Inkrafttreten des US-Zollpakets wieder über die Marke von 1,10 Dollar geklettert. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1050 Dollar und damit deutlich mehr als am Dienstagabend.

Der Euro nähert sich damit wieder dem Jahreshoch von 1,1144 Dollar, das er am vergangenen Donnerstag am Tag nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Welt mit Zöllen zu überziehen, erreicht hatte. In den Tagen danach war er wieder bis auf 1,09 Dollar zurückgefallen.

Der Euro hatte bereits vor Trumps Zoll-Ankündigung am Abend des vergangenen Mittwoch massiv von Trumps Wirtschaftspolitik profitiert, weil diese den US-Dollar belastet. Anfang Februar hatte der Euro gerade mal etwas mehr als 1,01 Dollar gekostet.

Die länderspezifischen US-Sonderzölle sind seit heute Morgen in Kraft. Seit Mitternacht amerikanischer Zeit (6.01 Uhr MESZ) gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben - vor allem für jene, mit denen die USA nach Regierungsangaben ein besonders hohes Handelsdefizit haben.

Für jedes betroffene Land wurde ein individueller Zollsatz festgelegt, der neben klassischen Einfuhrabgaben auch andere Handelshemmnisse abbilden soll. Daraus leitet sich der entsprechende US-Zoll auf Importe aus diesen Ländern ab./zb/mis