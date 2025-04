IRW-News: LithiumBank Resources Corp.: Lithiumbank bestätigt Lithiumgewinnungsrate von bis zu 95 % und über 99 % Verunreinigungsausscheidung bei DLE-Pilottests mit SLBs integrierter Lithium-Produktionslösungstechnologie an Sole aus Boardwalk und Park Place

IRW-PRESS: LithiumBank Resources Corp.: Lithiumbank bestätigt Lithiumgewinnungsrate von bis zu 95 % und über 99 % Verunreinigungsausscheidung bei DLE-Pilottests mit SLBs integrierter Lithium-Produktionslösungstechnologie an Sole aus Boardwalk und Park Place

Vancouver, British Columbia. 14. April 2025 / IRW-Press / LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) (LithiumBank oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Pilotkampagne zur direkten Lithiumextraktion (Direct Lithium Extraction, DLE) bekannt zu geben, bei der SLBs integrierte Lithiumproduktionslösung bei Sole-Massenproben aus den Lithiumsole-Projekten Boardwalk und Park Place (Boardwalk), (Park Place) im Westen von Alberta eingesetzt wurde. Bei den auf der ILiAD-Technologie basierenden DLE-Tests, die Teil der integrierten Lithiumproduktionslösung von SLB sind, konnten sowohl bei Park Place als auch bei Boardwalk bis zu 95 % des Lithiums gewonnen werden, wobei die Entfernung von Verunreinigungen aus beiden Solen bei über 99 % lag (Tabelle 1). Boardwalk und Park Place (Abbildung 1) beherbergen zusammen insgesamt 5.195.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet bei einem Gehalt von 81,6 mg/L Lithium (nur Boardwalk) und 24.474.000 Tonnen LCE in der Kategorie vermutet bei einem Gehalt von 80,1 mg/L Lithium (Tabelle 3), wie kürzlich am 20. Februar 2025 bekannt gegeben wurde.

Wichtigste Punkte:

- Bis zu 95 % Lithiumgewinnung bei Pilotversuchen mit Sole aus Boardwalk und Park Place.

- Mehr als 99 % Gesamtausscheidung von Verunreinigungen, wobei 98,80 % des Bors, 99,97 % des Calciums, 99,96 % des Magnesiums, 99,98 % des Kaliums, 99,98 % des Natriums und 99,97 % des Strontiums ausgeschieden wurden (Tabelle 2).

- Im Rahmen der Pilotkampagnen für Boardwalk und Park Place wurden zusammen etwa 70.000 Liter Sole aufbereitet.

- Die Ergebnisse der Pilotphase können zur Bestimmung der Betriebsparameter für eine DLE-Anlage im kommerziellen Maßstab mit einer Kapazität von ca. 25.000 Kubikmetern (m3) pro Tag verwendet werden.

- Das Absorptionsmittel der DLE-Technologie in anderen Pilotprojekten, die wechselnde Solen aufbereiten, hält nachweislich Tausende von Zyklen über 6 Jahre, kann wiederaufbereitet werden und hat eine Lebensdauer von über 10 Jahren.

- Die ILiAD-Adsorptionsmittel werden in Nordamerika beschafft und hergestellt.

Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der DLE-Pilotkampagnen bei Boardwalk und Park Place, die ein außergewöhnlich reines Lithiumchlorid-(LiCl)-Produkt mit einer Lithiumgewinnung von bis zu 95 % geliefert haben. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Projekte in hohem Maße mit der integrierten Lösung von SLB kompatibel sind, kommentierte Kevin Piepgrass, COO von LithiumBank. Nach dem Besuch der SLB-Demonstrationsanlage für die Lithiumproduktion in Clayton Valley, Nevada, im vergangenen Jahr ist klar, dass SLB den DLE-Prozess innerhalb des gesamten durchgängigen Arbeitsablaufdiagramms, das ein Lithiumkarbonat in Batteriequalität erzeugt, skalieren und optimieren kann. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit dem ILiAD/SLB-Team fortzusetzen, während LithiumBank die beste Methode zur Gewinnung von Lithium aus Sole von Boardwalk und Park Place bewertet. Wir werden die fortgeschrittene DLE-Testarbeit und die dem DLE-Verfahren folgenden Testarbeiten mit weiteren strategischen Gruppen fortsetzen.

Bei der getesteten DLE-Technologie handelt es sich um eine Drop-in-Lösung zur Lithiumgewinnung, die Teil des vollständig integrierten Flussdiagramms zur Lithiumgewinnung von SLB ist. Die für LithiumBank konzipierten Module im kommerziellen Maßstab können mit ca. 4.815 Gallonen pro Minute (ca. 25.000 m3/Tag) betrieben werden und können ca. 3.500 Tonnen LCE pro Jahr produzieren, basierend auf den Gehalten und der gemeldeten Lithiumgewinnung von Boardwalk. Dieser Fluss ist ein Zehntel dessen, was in der PEA des Unternehmens, die im Februar 2024 veröffentlicht wurde, untersucht wurde, und die internen Finanzdaten können verwendet werden, um festzustellen, dass dieser Ansatz eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit bei deutlich geringerem finanziellem Risiko hat.

Die DLE-Pilotversuche mit den Solen von Park Place und Boardwalk wurden in der ILiAD-Anlage in Central City, Kalifornien, im November bzw. Dezember 2024 durchgeführt. Jeder Pilotversuch umfasste etwa 34 Kubikmeter (m3) bei einer Durchflussrate von etwa 360 ml/min (Tabelle 1) mit einer Laufzeit von 101,6 Stunden (22,9 Zyklen) bzw. 111,5 Stunden (25 Zyklen) bei Boardwalk und Park Place. Bei beiden Pilotkampagnen wurde ein pH-Wert zwischen 5 und 6 und eine Temperatur von etwa 60 Grad Celsius (°C) aufrechterhalten.

Tabelle 1. Parameter des DLE-Pilotversuchs für Boardwalk und Park Place

Test-Parameter Boardwalk Park Place

Lithium-gewinnungsrate (%) im Dauerbetrieb 94,5 95,0

Testzeit (Stunden) 101,6 111,5

Zyklen 22,9 25

pH-Wert 5-6 5-6

Temperatur (°C) 60 60

Durchflussrate (mL/min) 360 360

Die Pilotkampagnen begannen mit einer Feineinstellungsphase, um die Betriebsparameter festzulegen, bevor ein Dauerbetrieb erreicht wurde (3 Zyklen bei Boardwalk und 12,3 Zyklen bei Park Place). Im Dauerbetrieb wird das DLE-Verfahren kontinuierlich durchgeführt, um wiederholbare Lithiumgewinnungsraten zu erzielen und eine gleichmäßige Abscheidung der Verunreinigungen zu gewährleisten. Im Dauerbetrieb wurden in den Pilotanlagen hohe Lithiumgewinnungsraten von 95 % für die Park Place-Sole und 94,5 % für die Boardwalk-Sole erzielt (Tabelle 1). Die Ausscheidung der Verunreinigungen war bei beiden Solen ähnlich und erzeugte ein außergewöhnlich reines LiCl-Produkt mit einer durchschnittlichen Ausscheidungsrate der Verunreinigungen von über 99 % (Tabelle 2).

Tabelle 2. Abscheidung der Verunreinigungen aus Boardwalk- und Park Place-Sole.

Boardwalk Park Place

Element Abscheidung in % Abscheidung in %

Bor (B) 98,82 % 98,77 %

Calcium (Ca) 99,96 % 99,97 %

Magnesium (Mg) 99,96 % 99,95 %

Mangan (Mn) 96,08 % 96,64 %

Kalium (K) 99,97 % 99,98 %

Natrium (Na) 99,97 % 99,98 %

Strontium (Sr) 99,97 % 99,97 %

Durchschnitt 99,25 % 99,32 %

Die Sole-Massenprobe von Boardwalk wurde aus dem Bohrloch 100/10-06-069-21W5/00 (10-6) (Abbildung 1) während eines 48-stündigen Pumptests entnommen, über den das Unternehmen erstmals in seiner Pressemitteilung vom 8. August 2024 berichtete. Der Lithiumgehalt aus dem Bohrloch 10-6 wurde mit 82 mg/L angegeben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. September 2024). Die Sole von Park Place wurde aus dem Bohrloch 100/12-03-059-23W5/00 (12-3) entnommen und wies einen Durchschnittsgehalt von 77,2 mg/L Lithium auf (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Januar 2023) (Abbildung 1).

Table 3: LithiumBanks gesamte Lithiumressource bei Boardwalk und Park Place

Projekt Ressourcenkategorie Lithiumgehalt Tonnen LCE kombinierte Ressourcen Lithiumgehalt kombinierte

(mg/L) von LithiumBank (mg/L) Kategorie

(Tonnen

LCE)

Boardwalk nachgewiesen 81,2 1.671.000 5.195.000 81,6 nachgewiesen &

angedeutet

angedeutet 81,8 3.524.000

vermutet 79,0 2.777.000 24.474.000 80,1 vermutet

Park Place vermutet 80,2 21.697.000

*Die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für Park Place mit dem Titel LithiumBank Resources Corp. Park Place NI 43-101 Technical Report vom 24. Juni 2024 kann auf SEDAR+ abgerufen werden.

** Die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für Boardwalk mit dem Titel LithiumBank Resources Corp. Boardwalk NI 43-101 Technical Report vom 20. Februar 2025 kann auf SEDAR+ abgerufen werden.

***LithiumBank verfolgt bei Park Place dieselbe systematische Erschließungsstrategie wie bei Boardwalk.

Anmerkung: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es gibt keine Garantie, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, umwelttechnische, genehmigungsrechtliche, rechtliche, steuerliche, soziopolitische, vermarktungstechnische oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79227/LBNK_041425_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Karte mit den NI 43-101-konformen Lithiumsole-Ressourcenschätzungen für Boardwalk und Park Place und Bohrlöchern, die zur Entnahme von Sole-Masseproben verwendet wurden.

Die Lithiumgewinnung wurde anhand von ICP-OES-Daten berechnet, und die Gesamtlithiumgewinnung durch ICP wurde durch Mittelwertbildung der Ergebnisse aus drei verschiedenen prozentualen Gewinnungsmethoden ermittelt:

Methode 1: Lithiumgewinnung mit ICP-Inputs

Gewinnung = gemessene Lithiummasse im Produkt mittels ICP/Lithiummasse im Beschickungsmaterial mittels ICP

Methode 2: Lithiumgewinnung mit ICP-Outputs

Gewinnung = gemessene Lithiummasse im Produkt mittels ICP/(Lithiummasse in abgereicherter Sole mittels ICP + gemessene Lithiummasse im Produkt mittels ICP)

Methode 3: Lithiumgewinnung mit ICP-Outputs

Gewinnung = 1 (Gemessene Lithiummasse in der abgereicherten Lösung mittels ICP/Lithiummasse in der Beschickungs-Sole mittels ICP)

Um die genaue Normalisierung der Verzerrungen durch Instrumentenfehler zu gewährleisten und die Gesamtlithium-Massenbilanz während der Pilotversuche abzugleichen, werden in der Regel drei Methoden angewandt. Die Verwendung mehrerer Methoden anstelle von nur einer hilft bei der Vorhersage einer realistischen Gewinnungsrate, indem eine potenzielle Überschätzung der Leistung oder eine Unterschätzung aufgrund von Lithiumverlusten oder -gewinnen durch Systemfehler vermieden wird.

Kommentare des qualifizierten Sachverständigen:

- Die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, wurden vom qualifizierten Sachverständigen durch Überprüfung und Analyse der Testdaten sowie durch Gespräche mit dem DLE-Anbieter verifiziert.

- Zu den Einschränkungen bei der Verifizierung gehört, dass keine unabhängigen Messungen der Solezusammensetzung und -dichte für die Gewinnungsschätzungen durchgeführt wurden, wobei SLB und LithiumBank leicht abweichende Werte zwischen Bohrlochproben und Pilotproben melden. Folglich könnte eine Überprüfung der Werte durch Dritte zusätzliche Sicherheit für die Ergebnisse bieten.

- Auf der Grundlage der Testdaten und anderer zur Verfügung gestellter Informationen scheint das für dieses Projekt vorgeschlagene DLE-Verfahren in diesem frühen Stadium des Projekts ausreichend definiert zu sein, kann aber im weiteren Verlauf des Projekts noch Änderungen der Umstände oder des Verständnisses erfahren.

- Die endgültige Gewinnung von Lithium hängt vom gesamten Prozess ab, nicht nur von der DLE-Extraktionseinheit, und muss etwaige oder alle potenzielle Verluste von der Lagerstätte bis zum Ausgang des Endprodukts berücksichtigen.

- Um die DLE-Technologie in die nächste Projektphase zu bringen, werden weitere Versuche empfohlen, um das DLE-Verfahren für die Solen aus Boardwalk und Park Place zu optimieren. Dazu sollten längere Pilotversuche gehören, um die Lebensdauer des Sorptionsmittels und den Regenerations- oder Austauschzyklus für die Solen zu bestätigen.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die Mineralverarbeitung und die metallurgischen Untersuchungen in dieser Pressemeldung wurden von George Brindle, P.Eng., Mitarbeiter von GLJ Ltd. aus Calgary (Alberta), geprüft. Er hat der Veröffentlichung dieser Daten zugestimmt. George Brindle, P.Eng., steht in keinem Nahverhältnis zu LithiumBank und ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. ist ein börsennotiertes Lithiumunternehmen, das sich auf die Erschließung seiner beiden Vorzeigeprojekte, Boardwalk und Park Place, im Westen von Kanada konzentriert. Das Unternehmen verfügt über Brownfield-Lithiumsole-Genehmigungen über eine Fläche von 2.130.470 Acres in drei (3) Bezirken von Alberta und Saskatchewan. Das Unternehmen hat mehrere ausgereifte Technologien zur direkten Lithiumextraktion (Direct Lithium Extraction, DLE) in Pilotversuchen geprüft und arbeitet daran, die kommerzielle Lithiumproduktion durch einen modularen Ansatz zu erreichen.

Kontakt:

Rob Shewchuk

CEO & Direktor

rob@lithiumbank.ca

(778) 987-9767

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Pilotergebnisse, die zur Bestimmung der Betriebsparameter herangezogen werden, die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die DLE-Technologie, die Tatsache, dass die Projekte Boardwalk und Park Place in hohem Maße mit der integrierten Lösung von SLB kompatibel sind, dass SLB den DLE-Prozess innerhalb des gesamten End-to-End-Flussdiagramms, das ein Lithiumkarbonat in Batteriequalität produziert, vergrößern und optimieren kann, die Fortsetzung der Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem ILiAD/SLB-Team, die Fortsetzung der fortgeschrittenen DLE- und Post-DLE-Testarbeiten des Unternehmens mit weiteren strategischen Gruppen sowie Aussagen zur Betriebs- und Produktionskapazität der DLE-Technologie, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Annahme, dass die Ergebnisse der Pilotphase dazu verwendet werden können, die Betriebsparameter für eine DLE-Anlage im kommerziellen Maßstab mit einer Kapazität von ca. 25.000 Kubikmetern pro Tag zu bestimmen, dass die Projekte Boardwalk und Park Place in hohem Maße mit der integrierten Lösung von SLB kompatibel sind, dass SLB den DLE-Prozess innerhalb des gesamten End-to-End-Flussdiagramms, das ein Batterie-Lithiumkarbonat produziert, vergrößern und optimieren kann, dass das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem ILiAD/SLB-Team fortsetzen wird, dass das Unternehmen die fortgeschrittene DLE- und Post-DLE-Testarbeit mit weiteren strategischen Gruppen fortsetzen wird und dass die DLE-Technologie wie erwartet funktionieren und produzieren wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Wichtige Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, sind unter anderem die Risiken, dass die Ergebnisse der Pilotprojekte nicht wie erwartet zur Bestimmung der Betriebsparameter verwendet werden können, dass die Projekte Boardwalk und Park Place nicht in hohem Maße mit der integrierten Lösung von SLB kompatibel sind, dass SLB das DLE-Verfahren nicht wie erwartet erweitern und optimieren kann und dass die DLE-Technologie nicht wie erwartet funktioniert und produziert.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Nutzung solcher Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79227

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79227&tr=1

