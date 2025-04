Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Für heute habt ihr euch eine Analyse der AppLovin Aktie gewünscht.

AppLovin ist auch wirklich eine ganz spezielle Aktie. Innerhalb von sieben Wochen hat die Aktie um 60 Prozent korrigiert. Trotzdem ist der Kurs auf Sicht der letzten 12 Monate noch immer mehr als 210 Prozent angestiegen. Das geht natürlich nur, wenn es im Vorfeld eine wahnsinnige Rally gab. Und tatsächlich ist die Aktie im Jahr 2024 um 720 Prozent angestiegen! Die Vergangenheit war also wild.

Wie geht es nun weiter? Und was hat die Aktie überhaupt nach unten gebracht? Es war wohl die extrem hohe Bewertung in Kombination mit inzwischen vier Short-Seller Berichten, die ordentlich Druck auf den Aktienkurs ausgeübt haben. Hier macht es also Sinn auf die Bewertungen der Wall Street Analysten zu schauen, nachdem die Short-Reports raus waren. Das Ergebnis ist recht eindeutig.