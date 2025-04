Devisen: Eurokurs gibt vor EZB-Zinsentscheidung zum Dollar nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ein klein wenig nachgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1366 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht kurzzeitig über 1,14 Dollar gestiegen war. Am Morgen wurde der Euro durch eine Kurserholung des Dollar belastet, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte.

Darüber hinaus wird am Markt fest damit gerechnet, dass die EZB bei der Zinsentscheidung am Nachmittag die Leitzinsen weiter senken wird. Es wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Der Einlagensatz würde dann auf 2,25 Prozent fallen. Die aggressive US-Zollpolitik und die möglichen Folgen sorgt für ein schwieriges Umfeld für die EZB. Der Ausblick der Notenbank auf Inflation und Wirtschaftswachstum dürfte daher im Blick stehen.

Zuletzt hatte der US-Notenbankchef Jerome Powell angesichts der aggressiven Zollpolitik der USA vor einer höheren Inflation und langsameren Wirtschaftswachstum gewarnt. "Die bisher angekündigten Zollerhöhungen sind deutlich größer als erwartet, und das Gleiche dürfte für die wirtschaftlichen Auswirkungen gelten, zu denen eine höhere Inflation und ein langsameres Wachstum gehören werden", sagte der Fed-Chef am Vorabend bei einem Auftritt in Chicago. Die Zölle würden höchstwahrscheinlich zu einem zumindest vorübergehenden Anstieg der Inflation führen./jkr/mis