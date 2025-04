Versicherungschef erschossen: Verdächtigem droht Todesstrafe

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Mord an einem Versicherungschef mitten in Manhattan ist der mutmaßliche Täter Luigi M. auch auf US-Bundesebene offiziell angeklagt worden. Ihm würden unter anderem Mord, Stalking und Vergehen in Zusammenhang mit Waffen vorgeworfen, hieß es in der Anklage. Darauf könnte die Todesstrafe drohen - wie US-Justizministerin Pam Bondi vor rund zwei Wochen bereits gefordert hatte. Auf bundesstaatlicher Ebene ist Luigi M. bereits angeklagt worden und hat auf nicht schuldig plädiert.

Der 26-jährige M. soll den Chef des milliardenschweren US-Krankenversicherers United Healthcare, Brian Thompson, gezielt auf einer Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan erschossen haben. Versicherungschef Thompson war am Morgen des 4. Dezember nahe dem Times Square aus nächster Nähe niedergeschossen worden und in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die von Überwachungskameras gefilmte Tat sowie die öffentliche Fahndung machten weltweit Schlagzeilen.

Der Schütze floh zunächst auf einem Fahrrad und verschwand dann. Fünf Tage später wurde er in einem Fast-Food-Lokal in der Stadt Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania erkannt und verhaftet. Nach der Tat hatte es in den USA ungewöhnlich viel Sympathiebekundungen für den mutmaßlichen Schützen gegeben. Millionen US-Amerikaner verzweifeln an dem teuren Gesundheitssystem ihres Landes./cah/DP/he