Turbulenzen am Rohstoffmarkt - Das spricht für weiter fallende Ölpreise - ntv Zertifikate 17.04.25

Turbulenzen am Rohstoffmarkt - Das spricht für weiter fallende Ölpreise

Dass der #Ölmarkt sehr eng an der #Konjunktur hängt, hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gezeigt, denn der #Ölpreis ist in Folge des Zollchaos deutlich abgerutscht. Wie die weiteren Aussichten sind und wie Trader von den heftigen Preisschwankungen profitieren können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.



