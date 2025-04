Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kräftig erholt dank SAP und Zollstreit-Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ähnlich wie zuvor in New York hat der Dax am Mittwoch kräftig zugelegt. Der deutsche Leitindex zog um 2,1 Prozent auf 21.748 Punkte an und näherte sich wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte.

Rückenwind kam sowohl von Signalen zur US-Zollpolitik als auch von SAP . Das zuletzt unter Druck geratene Index-Schwergewicht hatte starke Geschäftszahlen präsentiert. Der Softwarekonzern schrieb einen deutlich höheren operativen Gewinn als von Analysten erwartet. SAP schnellten um gut neun Prozent in die Höhe.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,9 Prozent auf 27.521 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,9 Prozent nach oben.

Hoffnung machen insgesamt vor allem Signale zum US-Zollstreit mit China. Trump signalisierte bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, dass die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankämen. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zudem Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in dem Zollstreit in Aussicht./la/stk