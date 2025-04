EQS-News: Eckert & Ziegler unterzeichnet Herstellungsvereinbarung mit Pentixapharm für Yttrium-90-basiertes PentixaTher

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Auftragseingänge

Berlin, 24. April 2025. Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (EZR), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler SE, hat heute eine Vereinbarung zur Auftragsherstellung mit Pentixapharm, einem biopharmazeutischen Unternehmen in klinischer Entwicklung bekanntgegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird EZR patientenindividuelle Dosen von Y90-PentixaTher, dem CXCR4-gerichteten Radiotherapeutikum von Pentixapharm, für den Einsatz in klinischen Studien produzieren und zur Verfügung stellen.



Y90-PentixaTher ist ein radiomarkiertes Peptid, das gezielt Strahlung an Krebszellen abgibt, die den CXCR4-Rezeptor überexprimieren – ein Rezeptor, der häufig bei malignen Erkrankungen wie akuter myeloischer Leukämie, Lymphomen, Myelomen sowie verschiedenen soliden Tumoren auftritt. Das Therapeutikum wird in Kombination mit dem Radiodiagnostikum Ga68-PentixaFor eingesetzt und ermöglicht so einen theranostischen Ansatz, der es Ärzt:innen erlaubt, die Erkrankung vor und nach der Behandlung bildgebend zu erfassen.



Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt EZR die GMP-konforme Herstellung von Y90-PentixaTher und organisiert den direkten Versand der patientenspezifischen Dosen an die Kliniken. Die Kooperation ist auf die klinische Entwicklungsphase beschränkt und umfasst keine Produktion im kommerziellen Maßstab. Pentixapharm behält sich vollständige Flexibilität bei der Auswahl seiner Lieferstrategie für die Entwicklung und nach möglicher Marktzulassung vor.



„Mit dieser Vereinbarung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des onkologischen Programms von Pentixapharm“, erklärt Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. „Zuverlässiger Zugang zu hochwertigen Radioisotopen ist entscheidend für die Entwicklung innovativer Radiopharmazeutika. Wir freuen uns, unsere Expertise in der Herstellung einbringen zu können, um die Bereitstellung neuer Krebstherapien zu beschleunigen.“



„Die Sicherstellung einer zuverlässigen GMP-Produktion von Y90-PentixaTher stellt einen wichtigen Meilenstein für Pentixapharm dar“, ergänzt Dr. Dirk Pleimes, CEO der Pentixapharm AG. „Diese Vereinbarung ist ein zentraler Schritt, um die klinische Versorgung zuverlässig sicherzustellen und unsere zielgerichteten Radiotherapeutika in die späte Entwicklungsphase zu führen.“



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Pentixapharm engagiert sich für die Entwicklung ligandenbasierter, first-in-class Radiopharmazeutika mit hoher Differenzierung sowie großem Potenzial für die Kommerzialisierung in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf. Die Pipeline umfasst CXCR4-zielgerichtete Wirkstoffe in klinischer Entwicklung sowie ein Portfolio früher radionuklidbasierter Antikörperkonjugate zur Behandlung hämatologischer Erkrankungen, solider Tumoren sowie von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-, endokrinen und Immunsystems.



Kontakt:

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.com / karolin.riehle@ezag.com

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com

