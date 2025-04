Macron: Putin soll endlich aufhören zu lügen

ANTANANARIVO (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen, über einen Friedensschluss im Ukraine-Krieg zu reden, zugleich aber die tödlichen Angriffe auf das Land fortzusetzen. "Die einzige Sache ist, dass Präsident Putin endlich mit dem Lügen aufhört", sagte Macron während eines Besuchs in Madagaskar. "Wenn Präsident Putin mit amerikanischen Unterhändlern spricht, sagt er ihnen: Ich will Frieden. Wenn er mit der ganzen Welt spricht, sagt er: Ich will Frieden." Gleichzeitig aber bombardiere er weiterhin die Ukraine und töte Menschen.

"Es gibt nur eine Antwort, auf die wir warten. Ist Präsident Putin einverstanden, bedingungslos das Feuer einzustellen?", so Macron. Die Amerikaner hätten es vorgeschlagen, die Europäer unterstützten es und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe "Ja" gesagt. "Wenn Präsident Putin "Ja" sagt, werden die Waffen schweigen", meinte Macron. Der russische Präsident müsse die Frage eines Waffenstillstands beantworten. "Und in diesem Moment können wir einen gerechten, soliden, dauerhaften, robusten Frieden aufbauen."

Dass es allein um Putins Entscheidung gehe, habe er auch US-Präsident Donald Trump vor zwei Tagen bei einem Telefonat gesagt, meinte Macron. "Die amerikanische Verärgerung darf sich nur auf eine Person beziehen, Präsident Putin."/evs/DP/jha