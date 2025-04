ROUNDUP 2: Delivery Hero bestätigt Prognose nach erstem Quartal - Aktie im Minus

(neu: aktuelle Kursentwicklung, Aussagen zu Asien aus Analystenkonferenz)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. "Wir sehen eine weitere Beschleunigung im Wachstum in den meisten Segmenten im ersten Quartal", sagte Firmenchef Niklas Östberg am Donnerstag laut Mitteilung. Der Manager bekräftigte seine Jahresprognose. Die Aktie von Delivery Hero geriet dennoch zeitweise unter Druck.

Das Papier sackte um bis zu zehn Prozent ab, drehte dann kurzzeitig ins Plus und verlor am Nachmittag noch rund 2,5 Prozent auf 24,28 Euro. Anleger nahmen nach einem Kursplus von mehr als einem Viertel binnen zwei Wochen Gewinne mit. Zudem sahen Analysten Licht und Schatten in den aktuellen Resultaten.

Der bestellte Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) legte im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen in Berlin mitteilte. Dabei erwies sich das Geschäft in Südkorea allerdings als Bremsklotz. Laut Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan könnten die eher schwachen Geschäfte in Asien die Laune der Anleger dämpfen.

Der um bestimmte Verrechnungseffekte bereinigte Erlös vor dem Abzug von Gutscheinbeträgen (Segmentumsatz) stieg zum Jahresstart auf währungsbereinigter Basis um 21,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Jefferies-Analyst Giles Thorne lobte, dass Delivery Hero die selbst erhobene Markterwartung damit übertroffen habe. Allgemein seien die Quartalszahlen solide.

Im vergangenen Jahr hatte der Bruttowarenwert zu konstanten Wechselkursen - wie bereits bekannt - um 8,3 Prozent auf 48,8 Milliarden Euro zugelegt. Der Segmentumsatz stieg währungsbereinigt um 21,9 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war 2024 mit 693 Millionen Euro fast dreimal so groß wie im Vorjahr. Ursprünglich hatte Delivery Hero sogar rund 750 Millionen Euro vermeldet, musste seitdem aber die Rückstellungen für Rechtsrisiken in Italien erhöhen. Dabei geht es um Forderungen im Zusammenhang mit der Fahrerflotte der Marke Glovo in Italien.

Unter dem Strich verbuchte Delivery Hero im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 882 Millionen Euro nach einem Minus von 2,3 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Für das laufende Jahr erwartet der Essenlieferdienst einen "signifikant schlechteren" Wert als 2024.

Beim Bruttowarenwert peilt Delivery Hero 2025 weiterhin ein Wachstum zwischen 8 und 10 Prozent an. Der Segmentumsatz soll um 17 bis 19 Prozent nach oben klettern. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte auf bis zu 1,03 Milliarden Euro steigen.

Außerdem hält der Essenlieferdienst auch an seinen Zielen für das schwächelnde Geschäft in Asien fest, wie Firmenchef Östberg in einer Analystenkonferenz bekräftigte. Beim Bruttowarenwert ist dort in diesem Jahr weiterhin die Rückkehr zu Wachstum geplant. Konkret in Südkorea habe Delivery Hero mehrere Initiativen für weitere Zuwächse in der Schublade.

Bereits am Vortag hatte das Unternehmen seinen Rückzug aus Thailand angekündigt. Die Entscheidung stehe im Einklang mit der Verbesserung der Geostrategie des Unternehmens. Zuvor hatte der Essenlieferdienst bereits seine Geschäfte in Dänemark, Ghana, der Slowakei und Slowenien eingestellt.