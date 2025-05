Zinssenkung in der Schweiz scheint nach Null-Inflation sicher

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - In der Schweiz ist die Teuerung im April zum Erliegen gekommen.

Die Verbraucherpreise blieben gegenüber dem Vorjahresmonat stabil, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mit. Die Inflation liegt damit auf dem tiefsten Niveau seit vier Jahren und am unteren Ende der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für Preisstabilität angepeilten Bandbreite von null bis zwei Prozent. Angesichts des stärker als erwarteten Teuerungsrückgangs - Ökonomen hatten im Schnitt mit 0,2 Prozent Preisanstieg gerechnet - scheint eine erneute Leitzinssenkung im Juni praktisch sicher. An den Märkten wird dafür nun eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die SNB lehnte eine Stellungnahme zu den Inflationsdaten ab.

"Die anhaltend niedrige Inflation in der Schweiz macht es sicher, dass die SNB die Zinsen im Juni senken wird", sagte GianLuigi Mandruzzato, Volkswirt bei der Bank EFG International. "Die Frage ist nur, wie weit sie gehen wird." Mandruzzato rechnet mit einer Rücknahme des Leitzinses um mindestens 25 Basispunkte. Die SNB könnte zudem Fremdwährungskäufe zur Schwächung des Franken einräumen. "Es würde mich nicht überraschen, wenn die SNB nicht schon längst interveniert, und das würde die Politik der Zentralbank zusätzlich untermauern."

Die Notenbank hatte im März den Leitzins zum fünften Mal in Folge auf noch 0,25 Prozent gesenkt. Zentralbankpräsident Martin Schlegel hatte wiederholt betont, dass die SNB zur Wahrung der Preisstabilität ihren Leitsatz notfalls auch wieder in den negativen Bereich absenken würde. Auch die von US-Präsident Donald Trump mit seinen Zollankündigungen losgetretenen Turbulenzen könnten die SNB zu einer weiteren Zinssenkung veranlassen. Schlegel hatte jüngst vor einer Wachstumsabschwächung in der Schweiz gewarnt.

Das dreiköpfige SNB-Direktorium entscheidet in der Regel viermal jährlich gegen Ende des Quartals über die Zinsen: Die nächste geldpolitische Lagebeurteilung ist für den 19. Juni anberaumt.

