AKTIE IM FOKUS: Auto1 mit hohem Zuwachs in Richtung Jahreshoch - Starke Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen und der Ausblick von Auto1 haben die Anleger zur Wochenmitte überzeugt. Die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers zogen vorbörslich auf Tradegate um 6,6 Prozent auf 24,12 Euro gegenüber dem Xetra-Schluss an. Über dem somit näher rückenden Jahreshoch von 24,72 Euro von Ende Februar würden sie wieder so teuer sein wie zuletzt im Jahr 2021.

Der MDax -Konzern hatte seine Gewinnprognose nach einem überraschend starken Start ins Jahr angehoben. Schon wieder habe Auto1 die Erwartungen übertroffen, lobten die Analysten von Barclays. Die hohe Gewinndynamik halte an.

Das Zolltief von Anfang April haben die Auto1-Papiere längst verarbeitet: Bereits per Schlusskurs vom Vortag hatten sie sich davon wieder um fast 39 Prozent erholt.

Die Auto1-Aktie ist nach einer langen Talfahrt bis Anfang vergangenen Jahres ohnehin wieder gefragt. Seit dem Rekordtief von 3,268 Euro im März 2024 hat sich der Kurs inzwischen mehr als versiebenfacht. Auto1 ist im Februar 2021 spektakulär an die Börse gestartet. Vom Ausgabepreis in Höhe von 38 Euro ging es in den ersten Handelsstunden bis auf fast 57 Euro nach oben.

Der Börsenwert lag damit zeitweise bei mehr als zwölf Milliarden Euro. Doch die Freude der Investoren hielt nicht lange an. Ab dem ersten Handelstag ging es dann peu à peu nach unten - zumindest bis Anfang 2024. Damals war Auto1 weniger als eine Milliarde Euro wert; inzwischen sind es wieder mehr als fünf Milliarden Euro./ajx/zb/mis