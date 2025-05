AKTIE IM FOKUS: Zahlen und Ausblick von Disney begeistern Anleger - 2-Monatshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Walt Disney haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf einen unerwartet optimistischen Ausblick des Unterhaltungsriesen reagiert. Zuletzt notierten sie 11,1 Prozent im Plus bei 102,38 US-Dollar. Damit übersprangen sie sämtliche mittel- bis längerfristigen Trendlinien und erklommen den höchsten Stand seit mehr als acht Wochen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Verlust von rund 8 Prozent zu Buche.

Dank des Geschäfts mit Freizeitparks und Streaming trotzt Disney der Zoll-Unsicherheit, die auch die Filmbranche erfasst hat. Während viele US-Unternehmen ihre Prognosen zurückziehen, übertraf Disney mit seinen Geschäftszielen die Erwartungen der Analysten. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von knapp 3,28 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 20 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Der Unterhaltungskonzern habe sehr gute Kennziffern vorgelegt und die Jahresziele erhöht, lobte Analyst Markus Leistner von der DZ Bank. Die Kinoerfolge verliehen erneut Rückenwind und das Geschäft mit Freizeitparks bleibe robust. "Positiv werten wir zudem, dass es eine Zunahme bei den Abonnentenzahlen gab und der Gewinn im Streaming-Bereich deutlich gesteigert werden konnte", so Leistner.

Die Expertin der Bank of America, Jessica Reif Ehrlich, sprach von einem insgesamt soliden Zahlenwerk. Dabei seien die Eckdaten besser als von ihr erwartet ausgefallen. Den Jahresausblick nannte sie ermutigend./edh/he