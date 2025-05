Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise Kunst-Preis an der Art Basel 2025



Basel, 7. Mai 2025. Die Förderung von Talenten hat bei Baloise eine lange Tradition. Dieser Fördergedanke prägt auch unser Kunstengagement – durch Ankäufe für die eigene Sammlung und durch die Verleihung des Baloise Kunst-Preises, mit dem jedes Jahr zwei junge, aufstrebende Talente ausgezeichnet werden.

Die zwei mit je CHF 30'000.– dotierten Preise werden im Statements Sektor an der Art Basel in Basel von einer mit internationalen Fachleuten besetzten Jury vergeben. Zusätzlich erwirbt Baloise Werkgruppen der Preisträgerinnen und Preisträger und schenkt diese Kunstwerke zwei bedeutenden europäischen Museen – derzeit dem MMK Frankfurt sowie dem MUDAM Luxemburg. Das Kunstförderungsengagement umfasst Preisgelder, Werkankäufe, Förderbeiträge für den Statements Sektor sowie Museumsausstellungen der Preisträgerinnen und Preisträger.

Unser langjähriges Engagement in der Förderung junger Kunstschaffender an der Art Basel findet international grosse Beachtung und die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger ist lang. Während der Art Basel 2025 vom 19. bis 22. Juni 2025 zeigt das Baloise Studio in Halle 2.2 sämtliche Gewinnerinnen und Gewinner und ihre Werke.

Baloise Kunst-Preis 2025: Nominierte Künstlerinnen und Künstler

Mary Helena Clark

Edith Deyerling

Rhea Dillon

Michèle Graf & Selina Grüter

Joyce Joumaa

Arturo Kameya

Ndayé Kouagou

Nika Kutateladze

Wei Libo

Alexandra Metcalf

Armineh Negahdari

Monilola Olayemi Ilupeju

Bagus Pandega

Elif Saydam

Sana Shahmuradova Tanska

Felix Shumba

Masanori Tomita

Abbas Zahedi

Jury des Baloise Kunst-Preises 2025

Karola Kraus, Generaldirektorin MUMOK Wien und Vorsitzende der Jury

Bettina Steinbrügge, Direktorin MUDAM, Luxemburg

Susanne Pfeffer, Direktorin MMK, Frankfurt

Susanne Titz, Direktorin des Museums Abteiberg, Mönchengladbach

Uli Sigg, Schweizer Kunstsammler und Mäzen

Wichtige Daten

Dienstag, 17. Juni 2025: Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner des Baloise Kunst-Preises 2025

Donnerstag, 19. Juni 2025: Von 18:00 bis 21:00 Uhr Opening Reception in der frei zugänglichen Ausstellung von Tuula Rasmussen im Kunstforum Baloise Park am Aeschengraben 33 in Basel

