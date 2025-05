EQS-News: ZEAL startet stark in 2025: Deutliche Steigerungen bei Umsatz, EBITDA und Kundenbasis

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

ZEAL startet stark in 2025: Deutliche Steigerungen bei Umsatz, EBITDA und Kundenbasis



Konzernumsatz wächst um 42 Prozent auf € 51,1 Millionen

EBITDA fast verdoppelt auf € 17,7 Millionen

Kundenbasis steigt um 13 Prozent auf 1.507 Tausend aktive Kund:innen

Starker Anstieg der Bruttomarge aus Lotterien auf 17,1 Prozent

Hamburg, 07. Mai 2025. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, ist stark ins neue Jahr gestartet und konnte im ersten Quartal ein signifikantes und nachhaltiges Wachstum der wichtigsten Kennzahlen verzeichnen. So stiegen die Umsatzerlöse des Konzerns in den ersten drei Monaten des Jahres um 42 Prozent auf € 51,1 Millionen (2024: € 36,1 Millionen). Das EBITDA lag mit € 17,7 Millionen fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (2024: € 9,4 Millionen).



„Wir sind mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet und konnten im ersten Quartal starke Ergebnisse erzielen“, sagt Andrea Behrendt, CFO von ZEAL. „Besonders stolz sind wir auf die nennenswerte Steigerung unserer Umsatzerlöse und Kundenbasis trotz eines vergleichsweise schlechten Jackpot-Umfelds. Das zeigt, dass sich unsere strategischen Marketingausgaben und unsere Maßnahmen zur Neukundenakquise weiterhin nachhaltig auszahlen und wir operativ hervorragend aufgestellt sind. Ich glaube fest an die Wachstumschancen in unserem Kerngeschäft in einem nach wie vor nicht vollständig durchdrungenen Markt."



Umsatzerlöse im Kerngeschäft wachsen um 41 Prozent

Das erhebliche Umsatzwachstum von ZEAL im ersten Quartal ist in erster Linie auf die starke Entwicklung des Lotteriegeschäfts zurückzuführen. Trotz einer schwachen Jackpot-Situation nahm das Transaktionsvolumen aus Lotterien um sieben Prozent auf € 246,7 Millionen zu (2024: € 246,3 Millionen). Durch anhaltend erfolgreiche Marketingmaßnahmen stieg die durchschnittliche Anzahl aktiver Kund:innen um 13 Prozent auf 1.507 Tausend (2024: 1.333 Tausend). ZEAL konnte durch die Preiserhöhung im Vorjahr und einen starken Produktmix zudem die Bruttomarge um 4,1 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent verbessern (2024: 13,0 Prozent). Die parallele Steigerung von Transaktionsvolumen und Bruttomarge führte zu einem deutlichen Umsatzwachstum im Lotteriegeschäft von 41 Prozent auf € 45,2 Millionen (2024: € 32,0 Millionen).



Games-Geschäft wächst um 56 Prozent

Auch das Games-Geschäft entwickelte sich in den ersten drei Monaten des Jahres sehr erfreulich. So konnte ZEAL das Spiele-Portfolio im B2C-Bereich auf mehr als 400 Titel ausbauen und somit die Umsatzerlöse aus Games um 56 Prozent auf € 3,4 Millionen steigern (2024: € 2,2 Millionen).



Überproportionale Steigerung von EBITDA und EBIT

ZEAL hat im vergangenen Quartal sein Investment in kontinuierliches Wachstum intensiviert und dabei mit 247 Tausend Neukund:innen einen absoluten Rekord für ein Quartal ohne Maximal-Jackpots aufgestellt. Der Anstieg der Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) um 47 Prozent auf € 48,5 (2024: € 33,0) lässt sich auf verschiedene Maßnahmentests zur Erschließung neuer Zielgruppen und Kanäle zurückführen.



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 21 Prozent auf € 25,4 Millionen (2024: € 21,0 Millionen). Dies lag neben den strategischen Marketingaufwendungen, die um 16 Prozent auf € 15,5 Millionen (2024: € 13,4 Millionen) stiegen, vor allem an einer Erhöhung der direkten und indirekten Kosten des Geschäftsbetriebs. So führte die weitere Entwicklung des Produktmixes zu einer Erhöhung der direkten Kosten des Geschäftsbetriebs um 21 Prozent auf € 4,9 Millionen (2024: € 4,0 Millionen). Die gestiegenen indirekten Kosten des Geschäftsbetriebs auf € 4,9 Millionen (2024: € 3,6 Millionen) gingen insbesondere auf externe Beratungsleistungen sowie externe Mitarbeiter:innen und Software-Kosten zurück.



Trotz der höheren Kosten konnte ZEAL das EBITDA durch Effizienzsteigerungen und starkes Umsatzwachstum überproportional um 89 Prozent auf € 17,7 Tausend erhöhen (2024: € 9,4 Tausend). Das EBIT konnte mit € 15,6 Tausend im Vergleich zum Vorjahreswert (2024: € 7,5 Tausend) sogar mehr als verdoppelt werden. Das Periodenergebnis sank aufgrund von der im Vorjahr erfolgten erstmaligen Erfassung von aktiven latenten Steuern um 53 Prozent auf € 9,8 Millionen (2024: € 21,1 Millionen).





Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. Im Jahr 2024 feierte die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.



