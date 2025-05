dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax pirscht sich an Rekordhoch ran

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax könnte am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaison-Tag wieder Anlauf nehmen in Richtung Rekordhoch. Mit der Indikation des Brokers IG, die zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher bei 23.306 Punkten liegt, würde sich der deutsche Leitindex seiner Bestmarke von 23.476 Zählern bis auf 170 Punkte nähern. Noch etwas näher hatte er dem Rekord zu Wochenbeginn gestanden, bevor dann am Dienstag die holprige Kanzlerwahl die Rally ins Wackeln brachte. Die Vorgaben aus New York sind letztlich leicht positiv, auch wenn die Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet unverändert beließ. Laut der Commerzbank erweckten die Währungshüter auch nicht den Eindruck, dass sie es mit Zinssenkungen eilig haben. Positiv erwähnten die Experten der Frankfurter Bank, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie Mitte Mai nicht in Kraft treten lassen will.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch letztlich positiv auf Neuigkeiten nach der Sitzung der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter ließen die Leitzinsen zwar wie erwartet unverändert, für gute Stimmung unter den Anlegern sorgten aber einige begleitende Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell. Zwischenzeitlich hatte die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass die hohen US-Zölle auf Warenimporte aus China nicht vor den in Aussicht gestellten Gesprächen zwischen Vertretern beider Länder gesenkt werden, zu sinkenden Kursen geführt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 41.113,97 Punkten, nachdem er in Reaktion auf die Trump-Meldung kurzzeitig ins Minus gerutscht war. Der marktbreite S&P 500 gewann am Ende 0,43 Prozent auf 5.631,28 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,39 Prozent auf 19.867,97 Punkte nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - An den wichtigsten Börsen in Asien ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um 0,6 Prozentnach oben kletterte. In Japan legte der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei-Index um rund ein halbes Prozent zu.

DAX 23115,96 -0,58% XDAX 23181,82 -0,01% EuroSTOXX 50 5230,19 -0,63% Stoxx50 4435,87 -0,73% DJIA 41113,97 0,70% S&P 500 5631,28 0,43% NASDAQ 100 19867,97 0,39%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,48 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1308 +0,07% USD/Yen 143,90 +0,05% Euro/Yen 162,72 +0,12%

BITCOIN:

Bitcoin 98.948 +1,95% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 61,48 +0,36 USD WTI 58,48 +0,36 USD

