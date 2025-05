EQS-News: Knorr-Bremse mit robustem Ergebnis in das Geschäftsjahr 2025 gestartet

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Knorr-Bremse mit robustem Ergebnis in das Geschäftsjahr 2025 gestartet



08.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Knorr-Bremse mit robustem Ergebnis in das Geschäftsjahr 2025 gestartet

Guter Jahresauftakt vor allem in der Rail-Division

Sehr hohe Nachfrage im ersten Quartal 2025: Auftragseingang bei 2,4 Mrd. EUR, Auftragsbestand bei 7,4 Mrd. EUR

Umsatz nahezu stabil bei rund 2 Mrd. EUR

Operatives EBIT mit 236 Mio. EUR auf Vorjahresniveau und operative EBIT-Marge ebenfalls stabil bei 12,1 %

Free Cashflow um 110 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR deutlich verbessert

Ausblick 2025 bestätigt



München, 8. Mai 2025 – Die Knorr-Bremse AG, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Der gute Start ins Jahr zeigt: Wir liefern, was wir angekündigt haben. Unsere Rail-Division überzeugt mit einer ausgezeichneten Performance, und auch die Truck-Division beweist erneut ihre Widerstandskraft angesichts nach wie vor schwieriger Marktbedingungen. Trotz des widrigen Umfelds haben wir die operative EBIT-Marge stabil bei 12,1 % gehalten und erwarten eine spürbare Steigerung im weiteren Geschäftsverlauf. Wir reagieren schnell und konsequent auf neue Herausforderungen und treiben parallel unser Strategieprogramm BOOST wie geplant voran. Aktuell befinden wir uns im Verkaufsprozess für zwei weitere Einheiten. Gleichzeitig machen sich bereits deutliche Effekte aus der erfolgreich verlaufenden Integration des neu erworbenen amerikanischen Signaltechnikgeschäfts KB Signaling bemerkbar. Damit werden wir unser verlässliches Railgeschäft nachhaltig stärken.“

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Wir sind finanziell grundsolide aufgestellt. Unsere Finanzierung ist langfristig gesichert und wir weisen eine hervorragende Eigenkapitalquote aus. Mittelfristig erwarten wir durch das Konjunkturprogramm der neuen deutschen Bundesregierung Rückenwind für das Geschäft in beiden Divisionen. Die Investitionen in die Infrastruktur werden neue Aufträge für Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge ankurbeln. Unsere weltweit ausgeprägte Lokalisierungsstrategie ist eine große Unterstützung, um flexibel agieren zu können oder auch mögliche Belastungen durch Zölle einzudämmen. Der für das erste Quartal außergewöhnlich hohe Free Cashflow von 15 Mio. EUR ist auf die starke operative Performance sowie ganz wesentlich die fortlaufenden Working Capital Optimierungen zurückzuführen.“

Die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen dauern an. Dank der dezentralen Aufstellung zeigt sich Knorr-Bremse auch weiterhin äußerst widerstandsfähig. Wie bereits in der Mitteilung vom 29. April 2025 erklärt, ist der Auftragseingang eindrucksvoll um 12,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 2.376 Mio. EUR gestiegen. Hierbei wirkten sich auch das neu hinzugewonnene KB Signaling Geschäft sowie Vorzieheffekte aufgrund der aktuellen Zollthematik positiv aus.

Der Auftragsbestand stieg auf 7.443 Mio. EUR (31.03.2024: 6.728 Mio. EUR), ein Plus von 10,6 %. Der Konzernumsatz zeigte im Vergleich zum Vorjahr mit 1.958 Mio. EUR eine weitgehend stabile Entwicklung (Q1/24: 1.974 Mio. EUR) und stieg organisch leicht an. Damit konnte die Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS) die marktbedingte Umsatzentwicklung der Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS) aus dem Vorjahr mehr als kompensieren.

Auch beim operativen EBIT in Höhe von 236 Mio. EUR (Q1/24: 238 Mio. EUR) konnte der Rail-Bereich insbesondere durch die positive Entwicklung im Asia-Pacific-Markt und den guten Mix zwischen OE- und Nachmarkt-Geschäft die herausfordernden Truck-Märkte ausgleichen. Die operative EBIT-Marge blieb mit 12,1 % entsprechend auf Vorjahresniveau (Q1/24: 12,1 %). Der Free Cashflow stieg aufgrund der starken operativen Performance sowie wegen fortlaufender Working Capital Optimierungen und einer Steuerrückzahlung auf 15 Mio. EUR (Q1/24: -95 Mio. EUR), ein für das erste Quartal außergewöhnlich starker Wert.



Starke Entwicklung beider Divisionen im Überblick

Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS):

Der Auftragseingang kletterte organisch, aber auch beflügelt durch KB Signaling um 23,5 % auf 1.312 Mio. EUR (Q1/2024: 1.062 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erhöhte sich ebenfalls unterstützt durch KB Signaling um 16,7 % auf 5.530 Mio. EUR (31.03.2024: 4.739 Mio. EUR)

Der Umsatz stieg deutlich um 10,5 % auf 1.065 Mio. EUR (Q1/2024: 964 Mio. EUR)

Das operative EBIT verbesserte sich um 13,9 % auf 166 Mio. EUR gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert (Q1/2024: 145 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge verzeichnete einen Anstieg von 50 Basispunkte auf 15,6 % (Q1/2024: 15,1 %)

Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS)

Der Auftragseingang stieg leicht auf 1.065 Mio. EUR (Q1/2024: 1.051 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand blieb mit 1.914 Mio. EUR zum 31.03.2025 nahezu stabil (31.03.2024: 1.991 Mio. EUR)

Der Umsatz verzeichnete im ersten Quartal wie erwartet marktbedingt und aufgrund der Dekonsolidierungen von GT und Sheppard einen Rückgang auf 894 Mio. EUR (Q1/2024: 1.011 Mio. EUR)

Das operative EBIT ging auf 85 Mio. EUR zurück (Q1/2024: 111 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge sank entsprechend auf 9,5 % (Q1/2024: 11,0 %)

Ausblick

Knorr-Bremse bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 unter der Annahme stabiler Wechselkurse auf dem Niveau von Februar 2025, im Wesentlichen stabiler geopolitischer und makroökonomischer Rahmenbedingungen sowie keiner größeren Einflüsse durch mögliche Zölle. Die Schwäche im amerikanischen Truckmarkt sollte durch ein stärkeres europäisches Geschäft abgemildert werden. Zudem ergibt sich in einigen Regionen ein höheres Restrukturierungspotenzial, das zu Kosten von nun rund 75 Mio. EUR führt. Demnach erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 8.100 Mio. EUR und 8.400 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 % sowie einen Free Cashflow zwischen 700 Mio. EUR und 800 Mio. EUR.

Der vollständige Quartalsbericht steht auf der Website www.knorr-bremse.com zur Verfügung. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter Investor Relations/Geschäftsbericht).

Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:

Januar bis März 2025 2024 Δ Mio. EUR Mio. EUR Auftragseingang 2.375,9 2.112,0 +12,5 % Auftragsbestand (31.03.) 7.442,5 6.728.4 +10,6 % Umsatz 1.958,1 1.974,2 -0,8 % EBIT 204,2 237,5 -14,0 % EBIT-Marge 10,4 % 12,0 % -160 bp Operatives EBIT 236,0 238,2 -0,9 % Operative EBIT-Marge 12,1 % 12,1 % +/-0 bp Free Cashflow 14,8 -94,6 +115,7 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 52,8 71,6 -26,3 % F&E in % des Umsatzes 7,1 % 7,0 % +10 bp Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,84 0,95 -11,6 %

Divisions-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:

Januar bis März 2025 2024 Δ Mio. EUR Mio. EUR Division RVS Auftragseingang 1.311,7 1.062,0 +23,5 % Auftragsbestand (31.03.) 5.530,1 4.739,0 +16,7 % Umsatz 1.065,1 964,1 +10,5 % EBIT 147,9 144,8 +2,2 % EBIT-Marge 13,9 % 15,0 % -110 bp Operatives EBIT 165,7 145,5 +13,9 % Operative EBIT-Marge 15,6 % 15,1 % +50 bp Division CVS Auftragseingang 1.064,6 1.051,1 +1,3 % Auftragsbestand (31.03.) 1.914,3 1.991,4 -3,9 % Umsatz 893,7 1.010,7 -11,6 % EBIT 70,8 111,2 -36,3 % EBIT-Marge 7,9 % 11,0 % -310 bp Operatives EBIT 84,7 111,2 -23,8 % Operative EBIT-Marge 9,5 % 11,0 % -150 bp

Medienkontakt:

Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com

Kontakt Investor Relations:

Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG

T +49 89 3547 182310; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Diese Veröffentlichung kann – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.