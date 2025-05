EQS-News: SGL Carbon: Erwartet schwache Dynamik der Absatzmärkte belastet Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2025

EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SGL Carbon: Erwartet schwache Dynamik der Absatzmärkte belastet Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2025



08.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatz und bereinigtes EBITDA unter Vorjahresniveau

Zurückhaltende Nachfrage in wichtigen Marktsegmenten wie Halbleiter- und Automobilindustrie

Maßnahmen zur Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers eingeleitet

Bestätigung der Prognose 2025 trotz zunehmend schwierigeren Marktumfeldes

(in Mio. €) Q1 2025 Q1 2024 Veränd. Veränd. in % Konzernumsatz 234,3 272,6 -38,3 -14,0% Graphite Solutions 116,7 141,3 -24,6 -17,4% Process Technology 36,5 33,0 3,5 10,6% Carbon Fibers 46,7 57,6 -10,9 -18,9% Composite Solutions 29,9 37,1 -7,2 -19,4% Corporate 4,5 3,6 -0,9 +25,0% EBITDA bereinigt* 33,5 42,1 -8,6 -20,4% Graphite Solutions 21,6 36,6 -15,0 -41,0% Process Technology 11,0 6,9 4,1 59,4% Carbon Fibers -1,2 -5,2 4,0 -76,9% Composite Solutions 2,7 5,5 -2,8 -50,9% Corporate -0,6 -1,7 1,1 -64,7% Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) -6,1 12,6 -18,7 -- Free Cashflow 5,1 5,9 -0,8 -13,6% * EBITDA bereinigt: um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.





31.03.2025 31.12.2024 Veränd. Veränd. in % Eigenkapitalquote (in %) 41,3% 41,5% -0,2%-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 109,7 108,2 +1,5 1,4% ROCE (EBIT bereinigt) (in %) 10,5% 11,4% -0,9%-Punkte

(in Mio. €) 2025

Prognose 2024

IST Konzernumsatz leicht unter Vorjahr 1.026,4 EBITDA bereinigt 130 - 150 162,9 Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt ) 9% - 10% 11,4% Free Cashflow deutlich unter Vorjahr; jedoch positiv 38,7

Wiesbaden, 8. Mai 2025. Die wie erwartet anhaltend schwache Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten sowie die sinkenden Konjunturerwartungen hemmen die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der SGL Carbon im 1. Quartal 2025. Nach drei Monaten im Geschäftsjahr 2025 erzielt die SGL Carbon einen Umsatz von 234,3 Mio. € und lag damit 14,0 % unter Vorjahr (Q1 2024: 272,6 Mio. €). Der Konzernumsatz wurde im Wesentlichen durch die Nachfrageschwäche im Marktsegment „Halbleiter & LED“ belastet, dessen Umsatzrückgang von 30,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresquartal den Großteil des Umsatzminus im Konzern von minus 38,3 Mio. € beitrug.Basierend auf dem deutlich niedrigeren Umsatz, insbesondere mit höhermargigen Produkten für die Halbleiterindustrie, verringerte sich das bereinigte EBITDA der SGL Carbon im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres um 20,4 % auf 33,5 Mio. € (Q1 2024: 42,1 Mio. €). Entsprechend verschlechterte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 15,4 % auf 14,3 %.„Die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen sind in den letzten Wochen wieder leicht angestiegen. Grundsätzlich ein gutes Signal für unser Graphitgeschäft. Die schwache Nachfrage unserer Halbleiterkunden bestätigt jedoch unsere Einschätzung, dass erst nach Abbau der hohen Lagerbestände in der gesamten Halbeiter-Wertschöpfungskette wieder von einem ansteigenden Bedarf an Spezialgraphitprodukten für die Herstellung von Siliziumkarbid-basierten Halbleitern ausgegangen werden kann,“ erläutert Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon.Das EBIT des 1. Quartals 2025 wurde bei nahezu unveränderten Abschreibungen von 12,8 Mio. € (Q1 2024: 13,0 Mio. €) vor allem durch Einmaleffekte und Sondereinflüsse in Höhe von minus 17,3 Mio. € bedingt durch die Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers (Q1 2024: minus 2,5 Mio. €) belastet. Das EBIT verminderte sich entsprechend von 26,6 Mio. € im Vorjahresquartal auf 3,4 Mio. €.Entwicklung der GeschäftsbereicheDer Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) wies im 1. Quartal 2025 einen Umsatz von 116,7 Mio. € aus und lag damit 17,4 % unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2024: 141,3 Mio. €). Der Großteil des Umsatzrückgangs ist auf die rückläufige Nachfrage aus dem Marktsegment „Halbleiter & LED“ zurückzuführen, welches eine deutliche Verringerung des Umsatzes von minus 41,4 % (minus 30,0 Mio. €) verzeichnete. Wichtigste Kundengruppe sind dabei die Kunden aus dem Bereich Siliziumkarbid-basierte Halbleiter, die im 1. Quartal 2025, wie bereits im 2. Halbjahr 2024, deutlich weniger Produkte als in den Vergleichsperioden nachgefragt haben. Hauptgrund hierfür ist die Elektromobilität, deren Wachstumserwartungen sich gegenüber früheren Planungen eingetrübt und bei unseren Kunden vorübergehend zu hohen Lagerbeständen geführt haben.Der Umsatzrückgang wirkte sich negativ auf das bereinigte EBITDA der Graphite Solutions aus. Im Quartalsvergleich ging das bereinigte EBITDA um 41,0 % auf 21,6 Mio. € zurück (Q1 2024: 36,6 Mio. €). Ursache ist im Wesentlichen der Volumenrückgang bei hochmargigen Produkten für die Halbleiterindustrie sowie eine geringere Auslastung unserer Produktion. Die bereinigte EBITDA-Marge verringerte sich im Quartalsvergleich signifikant auf 18,5 % (Q1 2024: 25,9 %).Der Geschäftsbereich Process Technology bestätigt mit einem Umsatzplus von 10,6 % auf 36,5 Mio. € die positive Entwicklung des vergangenen Jahres (Q1 2024: 33,0 Mio. €). Insbesondere Großprojekte für internationale Kunden sowie eine gute Auftragslage im Servicegeschäft führten zu diesem erfreulichen Anstieg. Basierend auf der höheren Kapazitätsauslastung sowie einem attraktiven Produktmix verbesserte sich das bereinigte EBITDA der Process Technology von 6,9 Mio. € im Vorjahresquartal auf 11,0 Mio. €. Entsprechend positiv entwickelte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 20,9 % auf 30,1 % im 1. Quartal 2025.Der Umsatz des Geschäftsbereichs Carbon Fibers (CF) betrug im 1. Quartal 2025 46,7 Mio. € und lag damit unter dem Wert des Vorjahresquartals von 57,6 Mio. €. Der Rückgang um 10,9 Mio. € (-18,9 %) beruht insbesondere auf der nochmals rückläufigen Nachfrage aus der Windindustrie und der damit verbundenen Kapazitätsanpassung im Carbonfasergeschäft.Erste positive Auswirkungen zeigte die Reduzierung der Kosten für Logistik, Personal und Energie im Zuge der Kapazitätsanpassungen, die zu einer Verbesserung des bereinigten EBITDA des Geschäftsbereichs CF um 4,0 Mio. € auf minus 1,2 Mio. € (Q1 2024: minus 5,2 Mio. €) geführt haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die At-Equity bilanzierten Aktivitäten, insbesondere das Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) mit 1,7 Mio. € einen positiven Beitrag zum bereinigten EBITDA des Berichtssegments CF beigetragen haben.Der Umsatz des Geschäftsbereichs Composite Solutions (CS) war im 1. Quartal 2025 mit 29,9 Mio. € um 19,4 % rückläufig (Q1 2024: 37,1 Mio. €). Der Rückgang basiert insbesondere auf dem Auslaufen eines projektgebundenen Liefervertrags mit einem Automobilkunden, dessen Umsätze noch im 1. Quartal des Vorjahres enthalten waren. Infolge der niedrigeren Volumina und der damit verbunden geringeren Auslastung verminderte sich das bereinigte EBITDA der CS im Quartalsvergleich um 2,8 Mio. € auf 2,7 Mio. € (Q1 2024: 5,5 Mio. €). Basierend auf dem Wegfall des margenstarken Kundenvertrags sowie auf zunehmenden Preisdruck seitens der Automobilindustrie verringerte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 14,8 % in der Vorjahresperiode auf 9,0 % im Q1 2025.Restrukturierung Geschäftsberich Carbon Fibers„Vor knapp drei Monaten hatten wir über die anstehende Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers informiert, die auch eine Schließung unprofitabler Geschäftsaktivitäten und Standorte umfasst. Erste bereits umgesetzte Maßnahmen betrafen weitere weltweite Kapazitätsreduzierungen und damit verbundene Personal- und Kostenanpassungen. Am 5. Mai 2025 haben wir nun die Belegschaft an unserem Standort in Lavradio über die schrittweise Schließung der Produktion informiert,“ berichtet Dr. Stephan Bühler, zuständiges Vorstandsmitglied der SGL Carbon. „Lavradio schreibt seit Jahren Verluste, die die gesamte SGL Carbon belastet haben. Einerseits liegt die weltweite Nachfrage nach Acryl- und Carbonfasern unterhalb der Erwartungen und andererseits sind die Herstellungskosten für Fasermaterial in Europa u.a. aufgrund der Energiekosten deutlich höher als in Ländern außerhalb Europas. Damit sind wir am Weltmarkt nicht wettbewerbsfähig. Da weder die Nachfrage noch die weltweiten Überkapazitäten verbunden mit niedrigen Preisen zukünftig eine Besserung erwarten lassen, haben wir uns zur Schließung des Standorts Lavradio entschlossen“ ergänzt Thomas Dippold, CFO der SGL Carbon.AusblickUnter der Annahme der derzeit gegebenen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen und basierend auf dem Geschäftsverlauf des 1. Quartals 2025 sowie unseren Erwartungen für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 bestätigen wir die am 20. März 2025 gegebene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025.Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt alle vier operativen Geschäftsbereiche, da wir noch am Anfang des Restrukturierungsprozesses unseres Geschäftsbereichs Carbon Fibers stehen. Wir erwarten für 2025 einen Konzernumsatz leicht unter Vorjahr (2024: 1.026,4 Mio. €) sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 130 – 150 Mio. €.Weitere Details zur Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2025 können der Quartalsmitteilung auf unserer Webpage entnommen werden.Kennzahlen Q1 2025Prognose 2025„Leicht“ = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr von bis zu 10 %„Deutlich“ = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr mehr als 10 %Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.Eine Auswahl an Pressefotos zum Download finden Sie hier:Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.SGL Carbon SEClaudia Kellert – Head of Investor Relations,Communications and Corp. SustainabilitySöhnleinstraße 865201 WiesbadenTelefon +49 611 6029-100