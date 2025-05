EQS-News: WIKA Deutschland setzt auf Vakuum- Beschichtungstechnologie von SINGULUS TECHNOLOGIES für Anwendungen im Bereich der Sensorik

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

WIKA Deutschland setzt auf Vakuum- Beschichtungstechnologie von SINGULUS TECHNOLOGIES für Anwendungen im Bereich der Sensorik



09.05.2025

Kahl am Main, den 09. Mai 2025

Die WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Klingenberg (WIKA), erweitert ihre Fertigungskompetenz durch den Einsatz einer GENERIS PECVD-INLINE Anlage von SINGULUS TECHNOLOGIES zur Abscheidung elektrischer Isolations- und Passivierungsschichten. Die hochmoderne Plasmatechnologie wird gezielt für Anwendungen im Bereich der Sensorik eingesetzt.

Mit der PECVD-Technologie (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition = Plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung) von SINGULUS lassen sich qualitativ hochwertige, dünne Schichten im Inline-Verfahren aufbringen. Besonders bei hochpräzisen Sensorbauelementen trägt die Abscheidung elektrisch isolierender und schützender Schichten maßgeblich zur Leistungssteigerung und Langlebigkeit bei.

Bei der GENERIS PECVD setzt SINGULUS auf bewährte eigens entwickelte induktiv gekoppelte lineare Plasmaquellen (ICP). Dieses Verfahren zeichnet sich durch eine hohe Elektronen- und Aktivierungsdichte bei gleichzeitig niedriger Ionenenergie aus. Es ermöglicht sehr hohe Abscheideraten über große Substratbreiten, wobei insbesondere die Kombination aus linearer Plasmaquelle und Inline-Verfahren ein hohes Maß an Skalierbarkeit unter Beibehaltung von außergewöhnlichen Schichtqualitäten bietet – bei breiten Prozessfenstern, minimaler Substratschädigung und geringem CO2 Footprint.

Die GENERIS PECVD-Technologie erfüllt damit höchste Anforderungen an Effizienz und Präzision und bietet ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Märkte wie die Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Automobilindustrie und die industrielle Messtechnik.

WIKA Gruppe Unternehmensprofil

Die WIKA Gruppe ist weltweit führend in der Druck- und Temperaturmesstechnik. Auch in den Messgrößen Füllstand, Kraft und Durchfluss sowie in der Kalibriertechnik setzt das Unternehmen Standards. Das breite Portfolio an hochpräzisen Geräten, IIoT-Lösungen und umfangreichen Dienstleistungen macht WIKA zu einem starken und zuverlässigen Partner in allen Anforderungen der industriellen Messtechnik. Das 1946 gegründete Familienunternehmen ist mit 11.200 Mitarbeitern weltweit präsent. Dazu gehören eigene Niederlassungen, Fertigungsstandorte und Entwicklungsbereiche, wie das Innovation Center in Klingenberg. Dort allein arbeiten über 100 Ingenieure an neuartigen Sensoriklösungen, die Antworten geben auf globale Herausforderungen. Die einzigartige Erfahrung und Kompetenz von WIKA machen Sensorik smarter, wertschöpfender und nachhaltig bereit für die Zukunft: Smart in sensing.

https://www.wika.com/de-de/startseite

Kontakt:

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Str. 30, 63911 Klingenberg - Deutschland

Tel.: +49 9372 132-0, E-Mail:info@wika.de

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

