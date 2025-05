ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste - Warten auf US-China-Gespräche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag nach einer freundlichen Eröffnung moderat ins Minus gedreht. Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,3 Prozent auf 41.236 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenminus von 0,2 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 5.647 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent auf 20.003 Punkte nach unten.

Die Anleger scheinen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China am Wochenende laufen. Zuletzt hatten sich Optimismus und Enttäuschung beim vorherrschenden Zoll-Thema abgewechselt. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Waren-Importe aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent.

Die Aktien von Pinterest stiegen um knapp 8 Prozent. Die Online-Pinnwand überzeugte den Markt und Experten nicht nur mit den Geschäftszahlen, sondern auch dem Ausblick.

Für die Papiere von Lyft und The Trade Desk ging es um jeweils mehr als 20 Prozent nach oben. Das Geschäft des Uber -Konkurrenten läuft rund, das Kontingent für Aktienrückkäufe wurde aufgestockt. Auch beim IT-Dienstleister The Trade Desk überzeugten die Zahlen. Zu überzeugen wussten ferner die Titel von Microchip nach einem positiven Ausblick des Halbleiter-Unternehmens. Sie stiegen um 13,5 Prozent.

Dagegen ging es für die Aktien von Expedia und Wolfspeed nach Zahlen um 8,5 beziehungsweise 24 Prozent abwärts. Besonders klar enttäuschte der Halbleiterhersteller, der von den Analysten der Bank JPMorgan auf "Underweight" abgestuft wurde. Analyst Samik Chatterjee sieht auf das neue Management schwierige Verhandlungen mit den Gläubigern zukommen.