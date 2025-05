AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AEVIS VICTORIA SA – Anhaltendes Umsatzwachstum in den operativen Geschäftsbereichen. Im ersten Quartal 2025 wurde eine Steigerung um 17.0% verzeichnet.



12.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 12. Mai 2025

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Anhaltendes Umsatzwachstum in den operativen Geschäftsbereichen. Im ersten Quartal 2025 wurde eine Steigerung um 17.0% verzeichnet.

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte im ersten Quartal 2025 einen konsolidierten Umsatz von CHF 329.7 Millionen (1Q2024: CHF 281.9 Millionen), was einem Anstieg von 17.0% entspricht. Die konsolidierten operativen Geschäftsbereiche von AEVIS, Swiss Medical Network und MRH Switzerland AG, erzielten ein organisches Wachstum von 3.2%. Die Erweiterung des Konsolidierungskreises bei Swiss Medical Network – insbesondere durch die Integration der Spital Zofingen AG und der PDS Medical SA (CentroMedico) – hat diese Dynamik weiter unterstützt.

Swiss Medical Network SA erzielte einen Umsatz von CHF 258.6 Millionen (1Q2024: CHF 213.0 Millionen), was einem Anstieg von 21.4% entspricht. Dieses Wachstum wurde durch den deutlichen Ausbau des ambulanten Netzwerks und die Integration mehrerer neuer Standorte in allen Sprachregionen des Landes vorangetrieben. Die Entwicklung der integrierten Versorgung wird mit dem Ziel fortgesetzt, das 2024 im Jurabogen und 2025 im Tessin eingeführte Modell auf die gesamte Schweiz auszuweiten. Am 1. Januar 2026 soll eine neue Region in das von Visana entwickelte alternative Versicherungsprodukt Viva Health aufgenommen werden.

Die MRH Switzerland AG (Hotelbereich von AEVIS) setzte ihr Wachstum mit einem konsolidierten Umsatz von CHF 67.1 Millionen (1Q2024: CHF 64.7 Millionen) fort, was einer Steigerung von 3.7% entspricht. Dieses organische Wachstum ist insbesondere auf die hervorragenden Ergebnisse in Interlaken, Zermatt und Davos zurückzuführen.

Die weiteren konsolidierten Segmente der Gruppe (Immobilien und Übrige) trugen mit CHF 4.1 Millionen bei (1Q2024: CHF 4.3 Millionen). Allerdings dürften zusätzliche Erträge aus dem Verkauf verschiedener nicht strategischer Immobilienvermögen das Umsatzwachstum in diesen Segmenten im weiteren Verlauf des Jahres 2025 stützen.

Das operative Geschäft verläuft weiterhin erwartungsgemäss, und die im Jahr 2024 abgeschlossenen Akquisitionen sollten es der Gruppe ermöglichen, die im ersten Quartal erzielte Wachstumsrate für das Gesamtjahr aufrechtzuerhalten.

AEVIS wird seinen ersten «Capital Markets Day» am Mittwoch, 4. Juni 2025, von 11:00 bis 16:00 Uhr im Genolier Innovation Hub in Genolier abhalten. Die Einladung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: Capital Markets Day.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2134488 12.05.2025 CET/CEST