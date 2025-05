AKTIEN IM FOKUS: Technologiewerte stark wegen Zoll-Deal - Infineon an Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich Fortschritte im Handelskonflikt zwischen China und den USA helfen am Montag gerade Technologiewerten. Die Indikation des Brokers IG für den Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 kratzt wieder an der Marke von 21.000 Punkten und deutet damit ein Plus von 4,7 Prozent seit Freitagabend an.

China und die USA hatten am Wochenende bei Gesprächen in Genf eine massive Senkung ihrer gegenseitigen Zölle zunächst für 90 Tage beschlossen. Demnach sinken US-Zölle auf chinesische Importe auf 30 Prozent. Zuvor lagen diese bei 145 Prozent. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 Prozent auf 10 Prozent zurück.

Im Dax profitierten Infineon besonders von der aufgehellten Stimmung und gewannen fast 9 Prozent. Sie kehrten gleich über mehrere wichtige Durchschnittszinsen zurück und holten bei rund 34 Euro mehr als zwei Drittel der Korrektur vom Jahreshoch Mitte Februar zum Jahrestief Anfang April wieder auf.

Die aktuellen Kursziele großer Investmentbanken reichen bis 43 Euro. Damit reichen sie fast an das langfristige Zwischenhoch aus dem Jahr 2021 heran. Noch teurer waren Infineon nur vor über 20 Jahren im Zuge der Tech-Blase./ag/mis