EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE: PPF kündigt öffentliches Erwerbsangebot an, um Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % aufzustocken

EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ProSiebenSat.1 Media SE: PPF kündigt öffentliches Erwerbsangebot an, um Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % aufzustocken



12.05.2025 / 07:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Unterföhring, 12. Mai 2025. Die PPF IM LTD, eine indirekte Tochtergesellschaft der PPF Group N.V. (PPF), hat heute ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots zum Erwerb einer noch zu bestimmenden Anzahl von ProSiebenSat.1-Aktien abzugeben. PPF ist derzeit über Aktien und Finanzinstrumente mit knapp 15 Prozent an der ProSiebenSat.1 Media SE beteiligt. Mit dem Angebot strebt PPF eine Beteiligung an ProSiebenSat.1 von bis zu 29,99 Prozent des Grundkapitals an. Das Angebot wird eine vollständig in bar zu zahlende Gegenleistung in Höhe von 7,00 Euro je Aktie vorsehen. PPF bekräftigte außerdem seine volle Unterstützung für die aktuelle Strategie des Unternehmens.

Der Vorstand von ProSiebenSat.1 begrüßt das heute von PPF angekündigte Angebot. Er begrüßt ferner das verstärkte Engagement von PPF gegenüber ProSiebenSat.1 als langfristig orientierter Großaktionär, das durch die angestrebte Aufstockung der Beteiligung unter Zahlung einer Prämie belegt wird, sowie die fortgesetzte Unterstützung des Vorstands und der Umsetzung seiner Strategie.

ProSiebenSat.1 weist darauf hin, dass das Angebot nicht auf den Erwerb von Kontrolle an der Gesellschaft gerichtet ist und entsprechend nicht den Erwerb aller ausstehenden Aktien umfasst. Es bietet Aktionär:innen, die ihre Beteiligung kurzfristig veräußern wollen, eine ausschließlich in bar zahlbare, bessere Alternative zu dem am 8.Mai 2025 von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) veröffentlichen Übernahmeangebot mit einer Prämie von ca. 21% auf den impliziten Wert der im MFE-Angebot vorgesehenen Gegenleistung zum 9. Mai 2025.

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft jeweils ihre gesetzlich vorgeschriebene begründete Stellungnahme zu dem von PPF angekündigten Angebot abgeben.

Kontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter

Head of Group Communications & Events

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring

Tel. +49 89 950 725 98

Mobil +49 17 283 527 03

Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com

Ende der Insiderinformation

12.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2134638 12.05.2025 CET/CEST