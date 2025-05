IRW-News: Kairos Minerals : Kairos zielt mit den laufenden Bohrungen über ca. 30.000 m auf eine erhebliche Ressourcenerweiterung beim 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York ab

IRW-PRESS: Kairos Minerals : Kairos zielt mit den laufenden Bohrungen über ca. 30.000 m auf eine erhebliche Ressourcenerweiterung beim 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York ab

Bisher größtes Bohrprogramm von Kairos auf dem mehr als 4.500 m langen Main Trend und der Main Hill Extension bei Mt York; Probenahmen umreißen größeres Potenzial auf dem Prospektionsgebiet Gilt Dragon

Wichtigste Eckdaten

- Das bisher größte, vollständig finanzierte Bohrprogramm von Kairos wurde auf dem 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York in der Region Pilbara in Western Australia eingeleitet.

- Geplant sind Bohrungen über 30.432 m (18.872 m in Phase 1; 11.560 m in Phase 2), wobei bereits sechs Diamantbohrungen über insgesamt 1.166,9 m mit zwei Diamantbohrgeräten von DDH1 niedergebracht wurden. Ein drittes Diamantbohrgerät wird im Juni erwartet.

- Die Phase-1-Bohrungen umfassen 79 Diamant- und RC-Bohrlöcher, die auf das Ressourcenwachstum entlang von Main Trend abzielen, der in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen ist; im Mittelpunkt der Phase-2-Bohrungen steht in erster Linie die weitere Aufwertung der Ressourcen.

- Die Bohrungen auf dem Prospektionsgebiet Main Hill Extension in der Konzession E45/2241 von PLS haben in Phase 1 höchste Priorität. Kairos wird dieses Bohrprogramm vorbehaltlich des Abschlusses einer umfassenden Mineralrechtsvereinbarung mit PLS und der Erfüllung der entsprechenden Bedingungen aufnehmen.

- Die Bohrergebnisse werden der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für Mt York im Jahr 2025 dienen und schließlich in eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) für Mt York fließen, die bereits vollständig finanziert ist.

- Kairos wird die Ergebnisse von Bodenproben weiterverfolgen, um das Prospektionsgebiet Gilt Dragon, 3 km südöstlich von Main Trend, zu erweitern, das eine Satelliten-Goldmineralisierung für Mt York liefern könnte.

29. April 2025 / IRW-Press / Kairos Minerals Ltd (ASX:KAI) (KAI oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das größte Bohrprogramm auf seinem 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York in Western Australia seit dessen Erwerb im Jahr 2016 aufgenommen hat. Das Programm soll Bohrungen über insgesamt etwa 30.000 m umfassen.

Ziel der Bohrungen ist es, die Erweiterungen der Mineralisierung zu erproben und mithilfe von Infill-Bohrlöchern Lücken im Bereich der aktuellen Ressource auf Main Trend zu schließen, sodass die Goldressourcen im Umfang von aktuell 1,4 Mio. Unzen bei Mt York erweitert werden können. Anhand der Bohrergebnisse will das Unternehmen auch die vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen mit einem höheren Konfidenzniveau aufwerten, bevor voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) durchgeführt wird.

Eine aktualisierte MRE wird in eine Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) einfließen, die im Gange ist, nachdem eine Scoping-Studie im November 2024 das Potenzial von Mt York als technisch und finanziell robustes Goldprojekt bestätigt hatte, das hohe Renditen für Kairos erwirtschaften kann ASX-Mitteilung vom 27. November 2024 mit dem Titel Strong Scoping Study forecast robust financial returns

.

Seit der Übernahme von Mt York durch Kairos im Jahr 2016 konnte die Ressource Main Trend von 123.000 Unzen Au (2,91 Mio. Tonnen mit 1,32 g/t Au ASX-Mitteilung vom 5. Oktober 2016 mit dem Titel Mt York Gold Resource almost doubles to just over a quarter of a million ounces

) auf aktuell 43,08 Mio. Tonnen mit 1,00 g/t Au erweitert werden, was bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au 1,39 Mio. Unzen ASX-Mitteilung vom 15. Mai 2023 mit dem Titel Resource increases to 1.6 Moz and remains open und ASX-Mitteilung vom 5. September 2024 mit dem Titel Completion of sale of non-core tenements to Pilbara Minerals and receipt of first $10m

entspricht (62,95 Mio. Tonnen mit 0,81 g/t Au für 1,64 Mio. Unzen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au).

Kairos schloss 2024 eine Verkaufsvereinbarung mit dem Nachbarn Pilbara Minerals Ltd (ASX:PLS) ab, um nicht zum Kerngeschäft gehörendes Gelände rund um Mt York für 20 Mio. $ Die verbleibende Tranche der Vergütung in Höhe von 10 Mio. $ kann in bar oder in neuen PLS-Aktien (nach Wahl von PLS) gezahlt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der ASX-Mitteilung vom 5. September 2024 mit dem Titel Completion of sale of non-core tenements to Pilbara Minerals and receipt of first $10m.

The remaining $10M tranche of the consideration can be paid in cash or new PLS shares (at PLS election). Refer to the ASX announcement dated 5 September 2024 entitled Completion of sale of non-core tenements to Pilbara Minerals and receipt of first $10m for further detail.

zu verkaufen und sich die Gold- und Basismetallrechte an erteilten und beantragten Explorationslizenzen mit 367 km2 Grundfläche im Umfeld von Mt York zu sichern (vorbehaltlich der Verhandlung einer umfassenden Mineralrechtsvereinbarung) ASX-Mitteilung vom 5. September 2024 mit dem Titel Completion of sale of non-core tenements to Pilbara Minerals and receipt of first $10m

Diese Lizenzen schließen insbesondere eine mineralisierte Streicherweiterung der Stratigraphie, in der die Mine Mt York beherbergt ist, über 1.500 m in Richtung Nordwesten ein.

Der Erhalt des Zugangs zum 1.500 m langen Prospektionsgebiet Main Hill Extension sowie der ersten Barzahlung in Höhe von 10 Mio. $ von PLS im Rahmen der Verkaufsvereinbarung bedeutet, dass Kairos über alle erforderlichen Mittel für die Finanzierung der Bohrungen verfügt, die auf das Ressourcenwachstum bei Main Trend und dessen nordwestlicher Erweiterung abzielen.

Kairos ist zuversichtlich, dass es seinen Mineralressourcenbestand anhand der Bohrergebnisse um zusätzliche Goldressourcen erweitern können wird, sobald die Bohrungen im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sind.

Dr. Peter Turner, Managing Director von Kairos, sagt dazu:

Mt York ist ein großes, hochwertiges Goldprojekt, das noch größer werden wird - das Prospektionsgebiet Main Hill Extension, über dessen Zugang wir derzeit mit PLS verhandeln, wird die Streichlänge der gesamten Mineralisierung auf Main Trend um weitere 1.500 m ergänzen, und die neue Goldmineralisierung, die wir auf diesem Prospektionsgebiet finden, wird die aktuell 1,4 Mio. Unzen des Projekts unmittelbar erweitern.

Unsere Verhandlungen mit PLS halten an. Vorbehaltlich einer Einigung über die Bedingungen für eine Mineralrechtsvereinbarung beabsichtigen wir, die Arbeiten in diesem Prospektionsgebiet aufzunehmen. Wir hoffen, dass wir die Unterzeichnung der Mineralrechtsvereinbarung zu gegebener Zeit bekannt geben können und dass wir unsere Bohrgeräte in dieses große, höffige Goldziel verlegen können werden.

Die technische Bewertung, die zeigt, dass es sich bei Mt York um ein großes Goldsystem handelt, das noch nicht vollständig durch Bohrungen erprobt wurde, bietet uns ein beneidenswertes Szenario, um den Aktionären einen echten Wert zu liefern. Wir planen nämlich, diese Goldlagerstätte auf ihrer gesamten Länge zu erbohren, und zwar unter Einsatz unserer Barreserven.

Im Rahmen des größten Bohrprogramms in der Geschichte des Unternehmens wurden bei Mt York bereits sechs Diamantbohrlöcher niedergebracht. Dies untermauert unsere Überzeugung, dass das Projekt eine der größten unerschlossenen Goldressourcen mit sauberer Metallurgie in Pilbara (und Western Australia) hervorbringen wird.

Das Tüpfelchen auf dem i ist, dass Kairos über alle erforderlichen Finanzmittel bis zur Fertigstellung einer PFS verfügt.

Bohrprogramm im Main Trend - Phase 1

Ziel des Phase-1-Bohrprogramms ist die Erweiterung der MRE für Main Trend, einschließlich Main Hill Extension auf dem Gelände von PLS im Nordwesten. Das Programm sieht 53 Diamantbohrungen über 14.484 m und 26 RC-Bohrungen über 4.388 m vor (Abbildungen 1 und 2). Phase 1 wird voraussichtlich 5-6 Monate dauern; danach werden die Arbeiten für die Aktualisierung der MRE beginnen.

Der Auftragnehmer DDH1 Drilling hat zwei (ein raupen- und ein fahrzeugmontiertes) Diamantbohrgeräte mobilisiert, um die Bohrungen aufzunehmen, wobei er sich von Gossan Hill in Richtung Westen zu Breccia Hill vorarbeiten will (Abbildung 1). Ein drittes Diamantbohrgerät, das Bohrungen mit geringer Neigung niederbringen kann, wird im Juni vor Ort eintreffen und mit den Bohrungen auf dem Prospektionsgebiet Main Hill beginnen, wo die Topografie zwar eine Herausforderung darstellt, das Potenzial für eine bedeutende Erweiterung der Ressourcen jedoch sehr groß ist (Abbildung 1). Ein RC-Bohrgerät wird mobilisiert, sobald der Zugang und die Genehmigung für Main Hill Extension unter Dach und Fach sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Draufsicht auf die Phase-1-Bohrlöcher 2025 auf dem Goldprojekt Mt York zur Maximierung der Ressourcenaufwertung und der Umwandlung der Ressourcenkategorie. Die Bohrlöcher sind auf den Konzessionen sowohl von Kairos als auch von PLS dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die Bohrungen auf den Konzessionen von PLS erst dann absolviert werden können, wenn mit PLS eine Mineralrechtsvereinbarung abgeschlossen wurde und die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2a. Schrägansicht entlang der Goldlagerstätte Mt York, die die mineralisierten Blöcke des Ressourcenmodells aus dem Jahr 2023, die optimalen Grubenmodelle und das Explorationspotenzial zeigt, insbesondere beim Prospektionsgebiet Main Hill NW Extension, das weitere 1.500 m der mineralisierten Minenstratigraphie birgt, die nicht in der Mineralressourcenschätzung (MRE) enthalten ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2b. Ähnliche Ansicht wie Abbildung 2a, die den Standort der geplanten Phase-1-Bohrungen und die mineralisierten vermuteten + angedeuteten Ressourcenblöcke mit Werten von mehr als 0,5 g/t Au zeigt. Die rot gefärbten Bohrlöcher zeigen die geplanten Bohrungen bei Main Hill Extension auf der Konzession E45/2241 von PLS an.

Prospektionsgebiet Main Hill Extension (Konzession von PLS)

Vorbehaltlich des Abschlusses einer Mineralrechtsvereinbarung und der Erfüllung der darin enthaltenen Bedingungen sind offensive Ressourcenerweiterungsbohrungen bei vorrangigen Zielen auf der Konzession E45/2241 von PLS (Abbildung 3) geplant. Die entsprechenden Verhandlungen sind im Gange. Die Bedingungen einer möglichen abgeschlossenen Vereinbarung werden im Rahmen einer ASX-Mitteilung bekannt gegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 3. Vorrangiges Bohrziel bei Main Hill Extension mit den historischen Bohrabschnitten von PLS.

Vorbehaltlich des Abschlusses einer Mineralrechtsvereinbarung mit PLS wird Kairos Minerals zu den darin vereinbarten Bedingungen die Gold- und Basismetallrechte an erteilten und beantragten Explorationslizenzen von PLS mit 367 km2 Grundfläche erhalten, die auch eine 1.500 m lange Erweiterung der bekannten Goldmineralisierung auf dem Main Trend in Richtung Nordwesten umfassen (Prospektionsgebiet Main Hill Extension - Abbildungen 1, 2 & 3).

Zu den historischen Bohrergebnissen von PLS gehören Siehe KAI-Pressemeldung vom 1. August 2024 mit dem Titel Non-core Mt York ground sold to Pilbara Minerals for $20m

:

- 12 m mit 1,37 g/t Au ab 80 m Tiefe (MYRC005)

- 16 m mit 2,43 g/t Au ab 16 m Tiefe (MYRC007)

- 4 m mit 3,32 g/t Au ab 4 m Tiefe (MYRC008)

- 6 m mit 1,37 g/t Au ab 84 m Tiefe (MYRC009)

- 8 m mit 2,41 g/t Au ab 44 m Tiefe (MYRC011)

- 2 m mit 1,76 g/t Au ab 116 m Tiefe (MYRC013)

- 5 m mit 1,36 g/t Au ab 173 m Tiefe (MYRC014)

- 15 m mit 1,18 g/t Au ab 13 m Tiefe (WSRC02),

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass in den Bohrungen einige hochgradigere mineralisierte Abschnitte enthalten sind, und wird sich bemühen, die Ressourcenbasis zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf eine hochgradigere, oberflächennahe Mineralisierung, die sich positiv auf zukünftige Studien auswirken könnte.

Die MRE für Main Trend beinhaltet derzeit keine Ressourcen von Main Hill Extension. Jedes zusätzliche Gold, das bei Main Hill Extension entdeckt wird, wird direkt in die neue Mineralressourcenschätzung für das Projekt einfließen.

Die erteilten und beantragten Lizenzen, die Gegenstand der Verhandlungen zwischen Kairos und PLS sind, sind in Tabelle 1 und in Abbildung 4 dargestellt.

Lizenz Eingetragener Inhaber Status Erteilungsdatum oder Antragsdatum

E45/2241 POPL erteilt 24.04.2002

E45/2363 NLO erteilt 01.05.2006

E45/4894 NLO erteilt 15.10.2020

E45/6298 NLO beantragt 26.08.2022

Tabelle 1. Lizenzen, die Gegenstand der vorgeschlagenen Mineralrechtsvereinbarung (MRA) zwischen Kairos und PLS sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.005.jpeg

Abbildung 4. Lage der Konzessionen von PLS, an denen Kairos, vorbehaltlich der Unterzeichnung einer Mineralrechtsvereinbarung mit PLS, die Mineralrechte (ausgenommen für Lithium und Tantal) halten wird.

Bohrprogramm - Phase 2

Im Rahmen der Phase-2-Bohrungen will Kairos 11.560 m niederbringen, die je nach den Ergebnissen der Phase 1 darauf abzielen, zusätzliche Goldressourcen bei Main Trend (Main Hill, Breccia Hill & Gossan Hill), Main Hill Extension, Gilt Dragon und Lucky 13 (siehe Abbildung 4) abzugrenzen und die Ressourcen in Vorbereitung auf die Reservenschätzung für die PFS aufzuwerten, sodass sie einem höheren Konfidenzniveau entsprechen.

Die Phase-2-Bohrungen werden voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 beginnen und 4 Monate in Anspruch nehmen.

Regionale Exploration und geophysikalische Zielermittlung

Vorbehaltlich der Mineralrechtsvereinbarung mit PLS wird Kairos zu den darin vereinbarten Bedingungen die Gold- und Basismetallrechte an regionalen erteilten und beantragten Konzessionen mit für 367 km2 Grundfläche erhalten, die sehr großes Potenzial für die Auffindung dieser Metalle aufweisen, aber dahingehend noch nicht erkundet wurden (Abbildung 4).

Bei der Suche nach früheren Explorationsdaten und -berichten über diese erteilten und beantragten Lizenzen wurde deutlich, dass hier trotz der geologischen Beschaffenheit des Grünsteingürtels und der Höffigkeit der Region (die teilweise unter einer Deckschicht liegt) nur in geringfügigem Maße Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Die Gesteine der gebänderten Eisenerzformation (BIF) treten auf E45/6298 südlich von Mt York zutage. Geophysikalische Flugmessungen, insbesondere elektromagnetische Flugvermessungen (AEM), werden bei der direkten Lokalisierung von überdeckten Sulfidkörpern, die mit der Goldmineralisierung bei Mt York einhergehen, von großer Bedeutung sein.

Gold-in-Boden-Anomalien bei Gilt Dragon

Auf dem Prospektionsgebiet Gilt Dragon schloss Kairos ein Bodenprobenahmeprogramm ab, bei dem 202 Proben auf einem Raster von 50 m x 50 m entnommen und einer ICP-MS-Analyse mit 4-Säure-Aufschluss unterzogen wurden.

Die Ergebnisse der Bodenproben aus dem Prospektionsgebiet Gilt Dragon (Abbildung 4) legen nahe, dass sich die anomalen Goldwerte über ein größeres Gebiet erstrecken, als es die früheren historischen Erkundungsbohrungen vermuten ließen. Die Anomalie zeichnet sich durch mehrere Zonen mit übereinstimmenden Gold-Arsen-Anomalien auf einer Fläche von 500 m x 750 m aus, wobei bislang nur der zentrale Teil der Anomalie anhand historischer Flachbohrungen (durchschnittliche Tiefe von 20 m) erprobt wurde (Abbildung 5). Eine ähnliche Gold-Arsen-Anomalie kann bei der Goldlagerstätte Main Trend 3 km nordwestlich von Gilt Dragon beobachtet werden (Abbildung 4).

Zudem konnte eine zweite Reihe von übereinstimmenden und zusammenhängenden Anomalien für Kupfer-Zink-Blei-Basismetalle (Abbildung 6) separat von den Gold-Arsen-Anomalien festgestellt werden; sie weisen ähnliche Merkmale wie die Sulphur Springs-Gruppe von Basismetalllagerstätten 25 km östlich von Gilt Dragon auf. Es besteht das Potenzial, dass in der Grünstein-Wirtsgesteinsabfolge eine vulkanogene Massivsulfid- (VMS) oder VMS-artige Basismetallmineralisierung lagert. Sie soll gemeinsam mit den Gold-Arsen-Anomalien anhand von Bohrungen erprobt werden.

Kairos plant, bei Gilt Dragon, einer möglichen Satelliten-Goldlagerstätte für Mt York, RC- und Diamantbohrungen über 1.400 m niederzubringen; zu den historischen Bohrergebnissen gehört ein Abschnitt von 13 m mit 1,31 g/t Au (Abbildung 5).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.006.png

Abbildung 5. Anomale Gold-in-Boden-Werte bei Gilt Dragon, die auf bedeutende Goldanomalien jenseits der bisherigen Bohrgebiete hinweisen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.007.jpeg

Abbildung 6. Geochemische Bodenraster bei Gilt Dragon, die nicht gebohrte zusammenhängende Anomalien für Kupfer, Blei, Zink und Arsen östlich und westlich des Gebiets der historischen auf Gold ausgerichteten Bohrungen anzeigen.

Ergebnisse der geochemischen Multi-Element-Analyse von Bodenproben aus Lalla Rookh

Im Laufe des Jahres 2024 wurden in der Explorationslizenz E45/6146 Lalla Rookh regionale Bodenprobenahmen absolviert, die speziell auf wichtige geologische Strukturen und nahe gelegene Goldvorkommen ausgerichtet waren. Die Proben wurden in Abständen von 100 m entlang von in Ost-West-Richtung verlaufenden Probenlinien mit einem Abstand von je 400 m entnommen. Bei Labwest in Perth wurden insgesamt 1.193 Proben zur UltraFine-Analyse eingereicht. Das Grundgestein im Projektgebiet ist überwiegend von Talfüllungen und alluvialen Sedimenten bedeckt, und die UltraFine-Analysetechnik wurde als beste Methode zur Erfassung geochemischer Anomalien durch die Deckschicht gewählt.

Die Ergebnisse der Multi-Element-Analyse lieferten keine bedeutenden Gold- (Abbildung 7) oder andere Anomalien, die weitere Arbeiten rechtfertigen würden. Zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Arbeiten auf dieser Lizenz geplant.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79569/KairosMinerals_120525_DEPRCOM.008.png

Abbildung 7. Geochemische Goldergebnisse der Bodenproben bei Lalla Rookh.

Nächste Schritte

- Management des Phase-1-Bohrprogramms

- Abschluss einer Mineralrechtsvereinbarung mit PLS, um Zugang zum Prospektionsgebiet Main Hill Extension und anderen erteilten und beantragten Lizenzen mit 367 km2 Grundfläche zu erhalten

- Fortsetzung der Verhandlungen mit NAC im Hinblick auf einen Bergbauvertrag

- Aufnahme der Umweltstudien zur wirbellosen Fauna und Flora vor Ort

- Aufnahme der PFS-Arbeiten, einschließlich fortgeschrittener metallurgischer Untersuchungen, sobald Bohrkerne aus Frisch-, Übergangs- und Oxiderz zur Verfügung stehen.

Über Kairos Minerals

Kairos Minerals (ASX:KAI) besitzt 100 % der Anteile am 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York, das zwischen 1994 und 1998 teilweise von Lynas Gold NL abgebaut wurde. Kairos hat erkannt, dass beträchtliches Potenzial besteht, die aktuelle Ressourcenbasis von 1,4 Mio. Unzen zu erweitern, insbesondere im Main Trend bei Mt York und seiner Erweiterung in Richtung Nordwesten, wo Kairos die Mineralrechte für Gold besitzt. Die Ergebnisse der Scoping-Studie legen nahe, dass das Projekt einen robusten Tagebaubetrieb stützen kann, bei dem über einen Zeitraum von 8 Jahren 4 Mio. Tonnen einer Free Milling-Mineralisierung pro Jahr verarbeitet werden. Die nächsten Schritte bestehen darin, die Erweiterungen von Main Trend und die nahegelegenen Goldprospektionsgebiete anhand von Bohrungen zu erproben, um die Ressourcen zu erweitern. Zugleich sollen oberflächennahe, hochgradige Erzfälle ins Visier genommen werden, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern.

Während der Arbeiten zur Ressourcenerweiterung wird Kairos wichtige zusätzliche Informationen sammeln, um die metallurgische Verarbeitung, das geotechnische Engineering und die Minenplanung für weitere Erschließungsstudien zu optimieren. Die aktuellen Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au oberhalb einer Tiefe von 325 m sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Lagerstätte angedeutet vermutet gesamt

Tonnen (Mio. Au (g/t) Unzen (Tsd. Tonnen (Mio. Au (g/t) Unzen (Tsd. Tonnen (Mio. Au (g/t) Unzen (Tsd.

t) oz) t) oz) t) oz)

Main Trend 20,25 1,06 690 22,83 0,95 697 43,08 1,00 1.385

gesamt 20,25 1,06 690 22,83 0,95 697 43,08 1,00 1.385

Das zu 100 % im Besitz von Kairos befindliche Projekt Roe Hills, das 120 km östlich von Kalgoorlie in den Eastern Goldfields in Western Australia liegt, umfasst ein umfangreiches Portfolio von Konzessionen. Hier konnte das Unternehmen im Rahmen seiner Explorationsarbeiten das Potenzial für bedeutende Entdeckungen von hochgradigen Mineralisierungen von Gold, Nickel, Kobalt und vor allem Seltenerdmetallen (REE) bestätigen. Im Zuge des Bohrprogramms 2023 hat Kairos auf Black Cat eine bedeutende in Tonstein lagernde REE-Mineralisierung entdeckt.

Diese Mitteilung wurde vom Board zur Veröffentlichung freigegeben.

Peter Turner

Managing Director

Zane Lewis

Non-Executive Director

Investor-Kontakt für weitere Informationen:

Nathan Ryan - NWR Communications

0420 582 887

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Mark Falconer, einem Vollzeitangestellten von Kairos Minerals Ltd. und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt und geprüft wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Falconer verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die vom ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um sich als sachkundige Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Herr Falconer hat seine vorherige schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext erteilt.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Christopher Speedy, einem Vollzeitmitarbeiter von Encompass Mining Consultant und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt und geprüft wurden. Herr Speedy verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die vom ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Die Ressourcenschätzung wurde unabhängig und in Übereinstimmung mit dem JORC-Code erstellt. Herr Speedy hat kein persönliches Interesse an Kairos Minerals oder dessen verbundenen Parteien oder an den in diesem Bericht enthaltenen Mineralkonzessionen. Die Honorare für den Bericht werden zu marktüblichen Sätzen erhoben und sind in keiner Weise von den Ergebnissen abhängig. Herr Speedy stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Die Mineralressourcen wurden erstmals in der Mitteilung vom 15. Mai 2023 (Mitteilung) bekannt gegeben und anschließend in einer Mitteilung vom 5. September 2024 aktualisiert. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und dass im Falle der Schätzungen der Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79569

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79569&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000KAI5

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.