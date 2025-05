Regierung: Ohne Waffenruhe Russlands ab Dienstag Arbeit an Sanktionen

Berlin (Reuters) - Deutschland und die europäischen Verbündeten werden nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius am Dienstag mit der Vorbereitung neuer Sanktionen beginnen, wenn Russland nicht bis Mitternacht die geforderte Waffenruhe in der Ukraine einhält.

Die Gespräche würden dann auf Ebene der politischen Berater der Staats- und Regierungschefs beginnen, sagte Kornelius am Montag in Berlin. Diese Forderung hatten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und die Ukraine am Samstag bei einem Treffen in Kiew aufgestellt. Zugleich versicherte der Sprecher, dass die Bundesregierung den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei möglichen Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstütze. Selenskyj müsse entscheiden, ob er die Gespräche in der Türkei am Donnerstag führen wolle, auch wenn Russland die Waffenruhe nicht einhalte. Die Bundesregierung sei bereit, in der Türkei zur Unterstützung der Ukraine präsent zu sein.

