ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vestas auf 'Outperform' - Ziel 133 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 dänischen Kronen belassen. Die vorgeschlagenen Änderungen der IRA-Gesetzgebung (Förderung umweltfreundlicher Technologien) in den USA verringerten die Attraktivität wichtiger Steuergutschriften, wovon die Windenergie besonders betroffen sei, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde der US-Markt für den Hersteller von Windturbinen weniger attraktiv./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 03:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 03:12 / EDT

