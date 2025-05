IRW-News: ACCESS Newswire: Unison Planning von OMP erreicht SAP(R)-zertifizierte Integration in die RISE with SAP S/4HANA(R)-Cloud

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Unison Planning von OMP erreicht SAP(R)-zertifizierte Integration in die RISE with SAP S/4HANA(R)-Cloud

ANTWERPEN, BELGIEN / ACCESS Newswire / 13. Mai 2025 / OMP, ein weltweit führender Anbieter von Planungslösungen für Lieferketten, gab heute bekannt, dass seine Plattform Unison PlanningTM die SAP®-Zertifizierung für die Integration mit RISE with SAP S/4HANA®-Cloud erhalten hat. Dieser Meilenstein bestätigt den vollen Support von S/4HANA-Umgebungen durch Unison Planning und die Kompatibilität der Plattform mit RISE with SAP und setzt damit die langjährige Tradition der SAP-zertifizierten Integration fort.

Die Integration bietet eine nahtlose Konnektivität zwischen SAP und den fortschrittlichen Lieferkettenfunktionen von Unison Planning, und das nahezu in Echtzeit, und stärkt die Rolle von OMP als Partner des Vertrauens für die Navigation in komplexen Planungsumgebungen.

Der Erhalt dieser Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für Innovation und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau, so Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP. Die Zertifizierung bestätigt unsere Fähigkeit, globale Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die mit RISE with SAP auf S/4HANA migrieren.

OMP wurde kürzlich zum 10. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Gartner® Magic Quadrant für Lieferkettenplanungslösungen ausgezeichnet, wobei das Unternehmen 2025 vor allem in der Kategorie Ability of Execute (Umsetzungsfähigkeit) punktete.

Wir bieten echte Lösungen an, die auf echtem Fachwissen beruhen, fügt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP, hinzu. Viele unserer Kunden in verschiedenen Branchen, darunter mehrere Fortune-500-Unternehmen, profitieren bereits von den Vorteilen der Verwendung von Unison Planning in ihren SAP S/4HANA-Umgebungen. Diese Zertifizierung hilft Unternehmen, die auf SAP S/4HANA migrieren, ihre Nicht-SAP-Systeme nahtlos in ihr SAP-ERP-System zu integrieren, was sowohl für IT- als auch für Geschäftsleiter eine große Erleichterung darstellt.

Zu den wichtigsten Integrationsfunktionen von Unison Planning gehören:

· Extraktion von Stamm- und Transaktionsdaten, die für die Bedarfs-, Distributions- und Produktionsplanung sowie die Beschaffung relevant sind, und das nahezu in Echtzeit.

· Schrittweise Synchronisierung von Planungsergebnissen.

· Konfigurierbarkeit von Datenauswahl und -inhalt ohne Code.

· Support für die Integration mit mehreren Clients in gemischten SAP-Landschaften (ECC, S/4HANA), besonders wertvoll für Unternehmen, die mehrere SAP-Instanzen betreiben.

Mit der Ergänzung um diese SAP-zertifizierte Funktion vereinfacht Unison Planning den Einsatz weiter und stärkt die Interoperabilität in SAP-Unternehmensumgebungen.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Integrationssoftware für Unison Planning mit der RISE with SAP S/4HANA-Cloud unter Verwendung von Standardintegrationstechnologien integriert werden kann.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem sie die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Kunststoff und Verpackungen - profitieren von OMPs einzigartiger Unison Planning-Plattform.

Haftungsausschluss

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Kontaktinformationen

Philip Vervloesem

Chief Commercial & Markets Officer

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723

QUELLE: OMP

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79597

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79597&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.