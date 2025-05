EQS-News: Semperit mit herausforderndem Startquartal 2025 – Erholung für das zweite Halbjahr erwartet

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Semperit mit herausforderndem Startquartal 2025 – Erholung für das zweite Halbjahr erwartet



14.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Semperit mit herausforderndem Startquartal 2025 – Erholung für das zweite Halbjahr erwartet

Umsatz erreicht 151,7 Mio. EUR und EBITDA 11,1 Mio. EUR

Erholung der Auftragslage im März und April

Robuste Bilanz mit Eigenkapitalquote von 46% und 128 Mio. EUR Liquidität

Ausblick für operatives EBITDA in Bandbreite von 65 Mio. bis 85 Mio. EUR bestätigt

Wien, 14. Mai 2025 – Die Geschäftsentwicklung der Semperit-Gruppe war im ersten Quartal 2025 von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld gekennzeichnet. Die Bestelltätigkeit blieb in den meisten Bereichen verhalten, Kunden warteten aufgrund der höheren Unsicherheiten mit Projekten ab. Dies belastete vor allem das Geschäft mit Fördergurten (Belting). Der Umsatz belief sich auf 151,7 Mio. EUR (-13,8%), das EBITDA auf 11,1 Mio. EUR (–51,6%) und die EBITDA-Marge auf 7,3% (-5,7PP). Das operative EBITDA vor Projektkosten lag bei 11,9 Mio. EUR.

„Die ersten Monate des Jahres 2025 waren nicht nur wie erwartet von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld geprägt, sondern brachten mit dem von den USA initiierten Zollkonflikt auch eine höhere Unsicherheit. Dies führte zu weiteren Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen unserer Kunden und einer zurückhaltenden Bestelltätigkeit“, sagt Semperit-CEO Manfred Stanek. „Wir sind aber vorsichtig optimistisch und gehen von einer Erholung im zweiten Halbjahr aus. Nach einem schwächeren Start hat sich die Auftragslage im März und April auch bereits gebessert und übertrifft die Vergleichswerte des Vorjahres. Auch setzen wir unsere Einsparungsmaßnahmen fort. Das Infrastrukturprogramm in Deutschland, die steigenden Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union und die Bemühungen um den Wiederaufbau der Ukraine sind zudem mittelfristig klar positive Treiber für unser Geschäft“, so Stanek weiter.

Der Free Cashflow – der um Zinszahlungen bereinigte Netto-Geldfluss, der für strategische Investitionen, Ausschüttungen und Schuldentilgung verfügbar ist – erhöhte sich aufgrund reduzierter Investitionen auf 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR).

Die Semperit-Gruppe verfügt über eine robuste Bilanz und Finanzierungbasis mit einer Eigenkapitalquote von 46,1% (31. Dezember 2024: 47,2%) und einem Verschuldungsgrad gemessen an der Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von konservativen 1,4x (31. Dezember 2024: 1,2x). Die Liquiditätsreserven beliefen sich auf 128,4 Mio. EUR, darüber hinaus sind nicht gezogene Kreditlinien über 100 Mio. EUR verfügbar.

Ausblick

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt und das operative EBITDA in einer Bandbreite von 65 Mio. Euro bis 85 Mio. Euro erwartet. Die ergebniswirksamen Kosten für das Digitalisierungsprojekt werden sich dabei auf rund 5 Mio. Euro belaufen.

Ergebnisentwicklung Q1 2025 im Detail:

Die Semperit-Gruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) ausschließlich auf Industriekunden fokussiert, erwirtschaftete einen Umsatz von 151,7 Mio. EUR (–13,8%). Die Division Semperit Industrial Applications (SIA), die Schläuche und Profile umfasst, erzielte einen Umsatz von 65,5 Mio. EUR (–4,7%) und ein EBITDA von 11,3 Mio. EUR (–17,4%). Das resultierte in einem Margenrückgang von –2,6 PP auf 17,2%. Die Division SEA (Form, Belting und Flüssigsilikon) erzielte einen Umsatz von 86,2 Mio. EUR (–19,7%), das EBITDA lag bei 4,0 Mio. EUR (–74,5%) und die EBITDA-Marge bei 4,6% (–9,9 PP).[*

Der Bestand an eigenen Erzeugnissen erhöhte sich in der Gruppe – vor allem saisonal bedingt – in den ersten drei Monaten um 11,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR).

Die gesamten Aufwendungen sanken um 1,0% auf 154,6 Mio. EUR. Der Materialaufwand (inklusive Energie und bezogener Leistungen) belief sich auf 76,0 Mio. EUR (Vorjahr: 74,8 Mio. EUR), davon wurden 1,6 Mio. EUR an den Käufer des Medizingeschäfts im Rahmen des Mitbenutzungsvertrags für Räumlichkeiten weiterverrechnet. Der Personalaufwand reduzierte sich um 2,0% auf 56,7 Mio. EUR (Vorjahr: 57,8 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 21,9 Mio. EUR um 6,8% unter dem Vorjahreswert (23,5 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf nachfragebedingt geringere Ausgangsfrachten und Provisionen für Sales Agents sowie auf Einsparungen beim Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwand zurückzuführen war.

Das EBITDA erreichte somit 11,1 Mio. EUR (Vorjahr: 23,0 Mio. EUR) und die EBITDA-Marge 7,3% (Vorjahr: 13,0%). Das operative EBITDA belief sich auf 11,9 Mio. EUR (Vorjahr: 23,1 Mio. EUR) und die Marge auf 7,9% (Vorjahr: 13,1%). Dabei wurde das EBITDA um ergebniswirksame Effekte des Leitprojekts für die digitale Transformation der Gruppe in Höhe von 0,8 Mio. EUR bereinigt.

Die regulären Abschreibungen erhöhten sich leicht auf 12,4 Mio. EUR (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR). Das EBIT lag mit –1,3 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,6 Mio. EUR.

Das Finanzergebnis belief sich auf –5,0 Mio. EUR (Vorjahr: –3,6 Mio. EUR), die Abweichung war vor allem auf negative Währungseffekte infolge des schwächeren USD zurückzuführen. Der Steueraufwand reduzierte sich auf 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern lag somit bei –7,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von –0,35 EUR (Vorjahr: 0,18 EUR).

Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen für das 1. Quartal 2025:

¹Operatives EBITDA: Exklusive Positionen, die die Vergleichbarkeit beeinflussen.

* Im Rahmen der Optimierung der Industriestrategie wurde die Produktgruppe Dornschläuche von der Division Semperit Industrial Applications (Geschäftsbereich Hoses) in die Division Semperit Engineered Applications (Geschäftsbereich Form) mit Wirkung von 1. Jänner 2025 eingegliedert. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.

Weitere Details finden Sie im Bericht über das 1. Quartal 2025 der Semperit-Gruppe: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Für Rückfragen:

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 676,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 84,9 Mio. EUR.

[*] Im Rahmen der Optimierung der Industriestrategie wurde die Produktgruppe Dornschläuche von der Division Semperit Industrial Applications (Geschäftsbereich Hoses) in die Division Semperit Engineered Applications (Geschäftsbereich Form) mit Wirkung von 1. Jänner 2025 eingegliedert. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.

14.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





2136716 14.05.2025 CET/CEST