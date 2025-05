Birkenstock will weltweit Preise anheben - Ausgleich für US-Zölle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf/London (Reuters) - Birkenstock will die Preise für seine Kult-Sandalen und Gesundheitsschuhe weltweit anheben und damit die Auswirkungen der US-Zölle abfedern.

"Wir werden die Auswirkungen der derzeit bestehenden Zölle vollständig ausgleichen", sagte Finanzchef Ivica Kroloin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. "Wir erhöhen die Preise nicht nur in einer Region, sondern sehen dies als globale Maßnahme."

Die weiteren Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und der EU seien "äußerst schwer vorherzusagen", betonte Kroloin. Ein Vorteil des Unternehmens liege darin, dass es seine Rohstoffe nicht aus Asien bezieht. "Wir sehen darin eine Chance, um zusätzlichen Platz in den Regalen zu gewinnen und unseren Marktanteil zu erhöhen. Deshalb investieren wir auch weiter", erklärte der Manager, der seinen Posten am 1. Februar angetreten hat.

Die Schuhe von Birkenstock kommen bei den Kunden trotz allgemeiner Konsumflaute besser an als erwartet. Nach einem rasanten Wachstum im Quartal hob der Vorstand seine Jahresziele an. "Wir sind sehr stark in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und erwarten nun, am oberen Ende unseres Umsatzwachstumsziels von 15 bis 17 Prozent zu liegen", sagte Vorstandschef Oliver Reichert. Darüber hinaus erhöhe er das Ziel für die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) auf 31,3 bis 31,8 (zuvor 30,8 bis 31,3) Prozent. Das entspricht einem bereinigten Ebitda von 660 bis 670 Millionen Euro.

Mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Einfuhrzölle erklärte Reichert, dass sich Birkenstock in einer "beneidenswerten Position" befinde. Mit seinem relativ knappen Angebot und der Preisgestaltung werde Birkenstock auch in dieser Situation bei den Kunden ankommen. Im zweiten Quartal des Bilanzjahres 2024/25 schnellte der Umsatz um 19 Prozent auf 574 Millionen Euro und der Gewinn um 47 Prozent auf 105 Millionen, wie das in New York gelistete Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein mitteilte.

An der Börse kam der Ausblick gut an. Die Birkenstock-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um rund fünf Prozent.

