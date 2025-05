SKAN AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SKAN gibt am ersten Kapitalmarkttag einen vertieften Einblick in ihre Wachstumsstrategie und die Pre-Approved Services



Medienmitteilung



Heute findet in Allschwil der erste Kapitalmarkttag der SKAN Gruppe statt. Investoren, Analysten und Vertreter von Finanzmedien werden über die strukturellen Wachstumstreiber des Isolatormarkts, das Branchenumfeld und die SKAN-Strategie informiert. Zudem erhalten sie vertieften Einblick in die Isolatortechnologie, geplante neue Dienstleistungen und Investitionsprojekte. Die Bewältigung des starken Wachstums, die Stärkung der einzigartigen Unternehmenskultur und der Stellenwert regulatorischer Vorgaben bilden weitere Themen. Ein Höhepunkt ist die Besichtigung der neuen Anlage für die Pre-Approved Services. Die Mittelfristziele werden bestätigt.

Allschwil, 15. Mai 2025 – Die SKAN Gruppe ist auf einen Markt ausgerichtet, der von strukturellem Wachstum profitiert. Wachstumstreiber bilden die demografische Entwicklung und die Zunahme chronischer Erkrankungen, Fortschritte in der Biotechnologie sowie neue medizinische Anwendungsgebiete. Der Trend hin zu injizierbaren Medikamenten wird sich fortsetzen, ebenso wie die Verschiebung von traditionellen Reinräumen hin zur überlegenen Isolatortechnologie. Entsprechend wird auch die Kundennachfrage nach Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen sowie nach den damit verbundenen Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien weiter zunehmen. Als klarer Marktführer in einem Markt mit relativ stabiler Anbieterstruktur profitiert SKAN von klaren Wettbewerbsvorteilen: Der Reputation als Qualitätsanbieter, dem technologischen Vorsprung, der Prozess-Kompetenz und dem dichtesten Service-Netz.



SKAN treibt Wachstum konsequent voran und stärkt Marktführerschaft

Die SKAN-Gruppe verfolgt eine klare Strategie, um auch an der künftigen Marktentwicklung überproportional zu partizipieren. Eckpfeiler bilden erstens der Ausbau der Marktführerschaft in den Kernmärkten durch Investitionen in Schlüsselkompetenzen und die Erweiterung der Produktionskapazitäten. Eine weiterhin hohe Innovationstätigkeit festigt die Technologieführerschaft, während eine Erhöhung des Standardisierungsgrads sowohl bei Baugruppen als auch in Prozessen Effizienzsteigerungen ermöglicht und Entwicklungs- und Lieferzeiten verkürzt. Der Austausch mit Regulatoren, inklusive deren Schulung, verschaffen SKAN fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen und ermöglichen eine entsprechende Unterstützung der Kunden.

Als zweiter Eckpfeiler soll das bestehende Angebot durch integrierte Prozesslösungen erweitert und der „Share of Wallet“ bei bestehenden Kunden erhöht werden. Wichtige Rollen spielen dabei die eigene Robotik-Initiative für AT-Closed Vial® sowie etablierte Kooperationen mit Fülllinienherstellern. Drittens soll der Umsatz mit Aftermarket-Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien ausgebaut werden, unter anderem mit den Pre-Approved Services als bedeutender Initiative. Den vierten Pfeiler bildet schliesslich die Beschleunigung der digitalen Transformation.

Ein zentraler Erfolgsfaktor bleibt die einzigartige SKAN-Kultur. Um dem dynamischen Personalwachstum gerecht zu werden, setzt SKAN auf Massnahmen zur Wahrung der Unternehmenskultur und zur Sicherung des Know-hows. So wird die Integration neuer Mitarbeitender aktiv gestaltet, ohne die kulturellen Stärken zu verwässern.



Mittelfristziele bestätigt

Mit der erfolgreichen Umsetzung ihrer Strategie wird die SKAN Gruppe ihr profitables Wachstum auch in Zukunft sicherstellen und die vorgesehene Margenverbesserung erzielen können. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gruppe am Kapitalmarkttag ihre Mittelfristziele: Auf Stufe Nettoumsatz erwartet sie eine jährliche Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich, wobei das Segment Services & Consumables stärker zulegen wird als Equipment & Solutions. Die EBITDA-Marge soll schrittweise in den oberen Zehnprozentbereich gesteigert werden, mit Potenzial für eine weitere Steigerung über den mittelfristigen Zeitraum hinaus.

Die Finanzierung der Strategieumsetzung und der geplanten organischen Wachstumsinvestitionen erfolgt aus selbst erarbeiten Mitteln.



Wettbewerbsvorteile für Kunden durch Pre-Approved Services

Ein Höhepunkt des Kapitalmarkttags ist die Besichtigung der neuen Anlage für die Pre-Approved Services. SKAN wird den Kunden damit die Möglichkeit bieten, die für die Zulassung eines Medikaments erforderlichen Stabilitätstest frühzeitig durchzuführen, während parallel dazu ihre Abfülllinie konstruiert wird. So können Kunden die Markteinführungszeit für ein neues Medikament erheblich verkürzen, was ihnen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

Die Anlage befindet sich im Qualifizierungsprozess. Die Inspektion durch die Schweizer Zulassungsbehörde ist im ersten Quartal 2026 geplant, so dass der kommerzielle Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2026 aufgenommen werden kann.

Webcast (in Englisch):

15. Mai 2025

9.00 bis ca. 12.45 Uhr

Die Präsentationen des Kapitalmarkttags werden als Live-Webcast übertragen. Um auf den Webcast zuzugreifen, verwenden Sie bitte diesen Link.

Download-Link:

>> Präsentation Kapitalmarkttag 2025

Kontakte:

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13



Finanzkalender:

SKAN – together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1500 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan, den USA und Brasilien.

