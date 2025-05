Umbau bei Dermapharm schmälert operativen Gewinn - Prognose bestätigt

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm ist zum Jahresstart dank guter Geschäfte mit Markenarzneien leicht gewachsen. Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 302,4 Millionen Euro geklettert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Grünwald mit. Ergebnisseitig belastete jedoch der laufende Umbau im Parallelimportegeschäft und beim konzerneigenen französischen Naturarzneianbieter Arkopharma. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sank um 8,3 Prozent auf 81,3 Millionen Euro, die entsprechende operative Marge ging um 2,8 Prozentpunkte auf 26,9 Prozent zurück.

Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier zeigte sich gleichwohl zufrieden. Das Kerngeschäft mit margenstarken Markenarzneimitteln habe die rückläufigen Entwicklungen in anderen Bereichen mehr als deutlich kompensieren könne, sagte er der Mitteilung zufolge. Zudem seien der laufende Umbau des Geschäftsmodells bei Arkopharma sowie die Portfoliobereinigung im Parallelimportgeschäft gezielte Maßnahmen zur Stärkung des künftigen Absatzes und Profitabilität. "Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir mit Zuversicht unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025", so Feldmeier./tav/mis